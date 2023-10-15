Смертельное ДТП на Днепропетровщине: Volkswagen врезался в частный дом

Водитель легковушки Volkswagen на большой скорости врезался в частный дом.
Как стало известно местным Telegram-каналам, водитель автомобиля Volkswagen пытался совершить обгон и столкнулся с рейсовым автобусом.
От удара водитель потерял управление авто, и допустил столкновение с электроопорой и частным домом.
Пассажир и водитель легковушки погибли на месте, еще один пассажир Volkswagen госпитализирован в больницу, в тяжелом состоянии.
Официальных комментариев ситуации пока нет.
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