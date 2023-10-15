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Смертельное ДТП на Днепропетровщине: Volkswagen врезался в частный дом

Сегодня 14:30
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Сегодня в городе Павлоград Днепропетровской области произошло смертельное ДТП.

Новости Днепра про Смертельное ДТП на Днепропетровщине: Volkswagen врезался в частный дом

Водитель легковушки Volkswagen на большой скорости врезался в частный дом.

Как стало известно местным Telegram-каналам, водитель автомобиля Volkswagen пытался совершить обгон и столкнулся с рейсовым автобусом.

От удара водитель потерял управление авто, и допустил столкновение с электроопорой и частным домом.

Пассажир и водитель легковушки погибли на месте, еще один пассажир Volkswagen госпитализирован в больницу, в тяжелом состоянии.

Официальных комментариев ситуации пока нет.

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Новости Днепра про Смертельное ДТП на Днепропетровщине: Volkswagen врезался в частный домУкраїнська Новости Днепра про Смертельное ДТП на Днепропетровщине: Volkswagen врезался в частный домРусский

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