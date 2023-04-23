В Україні з 25 квітня з’явиться оновлена банкнота: що треба знати

Про це повідомили в пресслужбі НБУ.
Уже з 25 квітня можна буде зустріти оновлені банкноти номіналом 500 гривень. Як зазначили в НБУ, вони замінять старі та поношені купюри.
Це будуть 500-гривневі купюри зразка 2015 року, але з підписом голови НБУ Андрія Пишного та відображенням на них 2023 року випуску.
У межах планового випуску для забезпечення готівкового обігу банкнотами номіналом 500 гривень на заміну зношених та пошкоджених банкнот, – зауважили в НБУ.
По суті, нічого не зміниться, в обігу будуть і старі купюри попередніх років випуску, які продовжать приймати в банках та магазинах. Втім, якщо вам в руки попаде новенька банкнота номіналом 500 гривень з підписом нового глави НБУ, якого призначили в жовтні 2022 року, то так треба.
Зазначимо, що купюра в 500 гривень наразі одна із найпідроблювальніших в Україні.
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