В Україні з 25 квітня з’явиться оновлена банкнота: що треба знати

В Україні введуть в обіг нові 500-гривневі купюри.

Про це повідомили в пресслужбі НБУ.

Уже з 25 квітня можна буде зустріти оновлені банкноти номіналом 500 гривень. Як зазначили в НБУ, вони замінять старі та поношені купюри.

Це будуть 500-гривневі купюри зразка 2015 року, але з підписом голови НБУ Андрія Пишного та відображенням на них 2023 року випуску.