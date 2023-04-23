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В Україні з 25 квітня з’явиться оновлена банкнота: що треба знати

Сьогодні 17:13
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В Україні введуть в обіг нові 500-гривневі купюри.

Новости Днепра про В Україні з 25 квітня з'явиться оновлена банкнота: що треба знати

Про це повідомили в пресслужбі НБУ.

Уже з 25 квітня можна буде зустріти оновлені банкноти номіналом 500 гривень. Як зазначили в НБУ, вони замінять старі та поношені купюри. 

Це будуть 500-гривневі купюри зразка 2015 року, але з підписом голови НБУ Андрія Пишного та відображенням на них 2023 року випуску. 

У межах планового випуску для забезпечення готівкового обігу банкнотами номіналом 500 гривень на заміну зношених та пошкоджених банкнот, – зауважили в НБУ.

По суті, нічого не зміниться, в обігу будуть і старі купюри попередніх років випуску, які продовжать приймати в банках та магазинах. Втім, якщо вам в руки попаде новенька банкнота номіналом 500 гривень з підписом нового глави НБУ, якого призначили в жовтні 2022 року, то так треба.

Зазначимо, що купюра в 500 гривень наразі одна із найпідроблювальніших в Україні. 

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Новости Днепра про В Україні з 25 квітня з'явиться оновлена банкнота: що треба знатиУкраїнська

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