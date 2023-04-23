В Украине с 25 апреля появится обновленная банкнота: что нужно знать

В Украине введут в обращение новые 500-гривневые купюры.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Уже с 25 апреля можно встретить обновленные банкноты номиналом 500 гривен. Как отметили в НБУ, они заменят старые и поношенные купюры.

Это будут 500-гривневые купюры образца 2015 года, но с подписью главы НБУ Андрея Пышного и 2023 года выпуска.

В рамках планового выпуска для обеспечения наличного обращения банкнотами номиналом 500 гривен на замену изношенных и поврежденных банкнот, — отметили в НБУ.

По сути ничего не изменится, в обращении будут и старые купюры предыдущих лет выпуска, которые продолжат принимать в банках и магазинах. Впрочем, если вам в руки попадет новенькая банкнота номиналом 500 гривен с подписью нового главы НБУ, назначенного в октябре 2022 года, то так надо.

Отметим, что купюра в 500 гривен пока одна из самых наиподделываемых в Украине.