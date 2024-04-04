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  • Утримували в гаражі та били по голові: у Дніпрі двоє вимагали в айтівця неіснуючий борг у 8 тис. доларів

Утримували в гаражі та били по голові: у Дніпрі двоє вимагали в айтівця неіснуючий борг у 8 тис. доларів

Сьогодні 13:38
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Правоохоронці затримали вимагачів.

Новости Днепра про Утримували в гаражі та били по голові: у Дніпрі двоє вимагали в айтівця неіснуючий борг у 8 тис. доларів

За даними слідства, двоє мешканців Дніпра вимагали у спеціаліста IT-сфери погашення неіснуючого боргу у сумі 8 тис. доларів.

Щоб вибити “борг”, чоловіки, погрожуючи ножем, посадили потерпілого до автівки, одягнули на голову поліетиленовий пакет та вивезли до гаражного приміщення в одному із районів міста. Там зловмисники певний час утримували його та наносили численні удари руками по голові.

Побоюючись за своє життя, чоловік погодився перерахувати кошти на підконтрольний учасникам групи криптогаманець.

Згодом правоохоронці затримали вимагачів у порядку ст. 208 КПК України.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Новости Днепра про Утримували в гаражі та били по голові: у Дніпрі двоє вимагали в айтівця неіснуючий борг у 8 тис. доларів

Під час обшуків за місцями проживання та в автомобілях підозрюваних поліцейські вилучили мобільні телефони, зброю, боєприпаси та гроші.

Новости Днепра про Утримували в гаражі та били по голові: у Дніпрі двоє вимагали в айтівця неіснуючий борг у 8 тис. доларів

Новости Днепра про Утримували в гаражі та били по голові: у Дніпрі двоє вимагали в айтівця неіснуючий борг у 8 тис. доларів

Фігурантам повідомили про підозру за фактами незаконного позбавлення волі людини, вимагання та незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 КК України). Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині сержант ЗСУ обіцяв знайомому допомогти в ухиленні від мобілізації за $2000.

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Новости Днепра про Утримували в гаражі та били по голові: у Дніпрі двоє вимагали в айтівця неіснуючий борг у 8 тис. доларівУкраїнська Новости Днепра про Утримували в гаражі та били по голові: у Дніпрі двоє вимагали в айтівця неіснуючий борг у 8 тис. доларівРусский

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