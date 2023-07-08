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  • В Україні з 11 липня заборонять продавати ароматизовані сигарети та будуть штрафувати за куріння вейпів: подробиці

В Україні з 11 липня заборонять продавати ароматизовані сигарети та будуть штрафувати за куріння вейпів: подробиці

Вчора 17:33
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З 11 липня набувають чинності норми Закону № 1978, якими вносяться зміни до антитютюнового законодавства.

Новости Днепра про В Україні з 11 липня заборонять продавати ароматизовані сигарети та будуть штрафувати за куріння вейпів: подробиці

Тепер заборони стосуватимуться й електронних пристроїв.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Що зміниться:

  • заборонять рекламу та стимулювання продажу тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них;
  • встановлять штраф за їхню реалізацію особам, які не досягли 18 років, у розмірі 1020 грн, а в разі повторного протягом року порушення – 10 200 грн;
  • заборонять продаж ароматизованих сигарет;
  • вводиться відповідальність щодо заборони куріння з використанням пристроїв для нагріву в усіх громадських місцях та приміщеннях за аналогією з курінням звичайних цигарок.

З квітня 2023 року відновлено контроль за дотриманням антитюнівського законодавства. Підставами для проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) у сфері антитютюнового законодавства є: самостійне звернення суб’єкта господарювання; доручення прем’єр-міністра України і звернення фізичної особи, – йдеться у повідомленні Держпродспоживслужби.

Новости Днепра про В Україні з 11 липня заборонять продавати ароматизовані сигарети та будуть штрафувати за куріння вейпів: подробиці

Новости Днепра про В Україні з 11 липня заборонять продавати ароматизовані сигарети та будуть штрафувати за куріння вейпів: подробиці

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Новости Днепра про В Україні з 11 липня заборонять продавати ароматизовані сигарети та будуть штрафувати за куріння вейпів: подробиціУкраїнська Новости Днепра про В Україні з 11 липня заборонять продавати ароматизовані сигарети та будуть штрафувати за куріння вейпів: подробиціРусский

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