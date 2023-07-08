В Україні з 11 липня заборонять продавати ароматизовані сигарети та будуть штрафувати за куріння вейпів: подробиці

З 11 липня набувають чинності норми Закону № 1978, якими вносяться зміни до антитютюнового законодавства.

Тепер заборони стосуватимуться й електронних пристроїв.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Що зміниться:

З квітня 2023 року відновлено контроль за дотриманням антитюнівського законодавства. Підставами для проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) у сфері антитютюнового законодавства є: самостійне звернення суб’єкта господарювання; доручення прем’єр-міністра України і звернення фізичної особи, – йдеться у повідомленні Держпродспоживслужби.