В Украине с 11 июля запретят продавать ароматизированные сигареты и будут штрафовать за курение вейпов: подробности

Теперь запреты будут касаться и электронных устройств.
Об этом сообщает Госпродпотребслужба.
Что изменится:
С апреля 2023 года возобновлен контроль за соблюдением антитабачного законодательства. Основаниями для проведения внеплановых мер государственного надзора (контроля) в сфере антитабачного законодательства являются: самостоятельное обращение субъекта хозяйствования, поручение премьер-министра Украины и обращение физического лица, – говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.
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