В Украине с 11 июля запретят продавать ароматизированные сигареты и будут штрафовать за курение вейпов: подробности

С апреля 2023 года возобновлен контроль за соблюдением антитабачного законодательства. Основаниями для проведения внеплановых мер государственного надзора (контроля) в сфере антитабачного законодательства являются: самостоятельное обращение субъекта хозяйствования, поручение премьер-министра Украины и обращение физического лица, – говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

Теперь запреты будут касаться и электронных устройств.

С 11 июля вступают в силу нормы Закона № 1978, которыми вносятся изменения в антитабачное законодательство.

Сегодня, 8 июля, на улице Рассветной в заброшенный погреб упали…

Все командиры обороны «Азовстали» возвращаются из Турции в Украину Сегодня, 8 июля, стало известно, что командиры обороны "Азовстали" возвращаются в Украину из Турции, где они находились после освобождения из российского плена. 11 просмотров