У Дніпрі в сквері Усачова невідомі підпиляли дошки на дитячому атракціоні (ФОТО)

Вміють тільки псувати...

У різних соціальних мережах дніпровські мами б’ють на сполох: у сквері Усачова невідомі, ймовірно, підпиляли дошки на дитячому атракціоні.

Про це повідомили дніпрянка Юлія Жук в Instagram.

Добрий день. Син провалився в кораблі, який у сквері Усачова. Здається, що хтось дошки підпиляв. Дві центральні частини дощок під сином провалилися. Нехай дітки будуть обережні! – написала вона.

У коментарях під цим дописом містянка Юлія Ємець написала, що нещодавно її дитина також там провалилася та сильно зчесала ногу.

Ми теж вчора провалилися там, ногу сильно зчесали, – написала вона.

Чи дійсно хтось підпиляв дошки, чи вони просто відпали – невідомо.

Тому, будь ласка, будьте обережні!

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