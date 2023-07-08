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У Дніпрі на Слобожанському проспекті ускладнено рух через ДТП

Вчора 15:01
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Враховуйте цю інформацію!

Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському проспекті ускладнено рух через ДТП

Сьогодні, 8 липня, у Дніпрі на проспекті Слобожанському на заїзді на віадук сталася аварія.

Про це повідомили у Ситуаційному центрі.

Подробиць ДТП поки немає, як і інформації щодо постраждалих.

Через аварію ускладнено рух на проспекті у бік вул. Калинової.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом та будьте обережні за кермом!

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Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському проспекті ускладнено рух через ДТПУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському проспекті ускладнено рух через ДТПРусский

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