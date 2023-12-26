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  • В Україні є дорога, де дозволений лівосторонній рух і вона на Дніпропетровщині: де саме

В Україні є дорога, де дозволений лівосторонній рух і вона на Дніпропетровщині: де саме

Сьогодні 10:29
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Єдине місце в Україні, де легалізований лівосторонній рух, знаходиться на частині маршруту криворізького метротраму.

Новости Днепра про В Україні є дорога, де дозволений лівосторонній рух і вона на Дніпропетровщині: де саме

В Україні увесь транспорт рухається правою стороною дороги. Лівосторонній рух, який дозволений в деяких країнах світу, зокрема у Великобританії, у нашій країні заборонений. Утім в криворізькому метротрамі на одній із ділянок шляху трамваї рухаються саме з лівої сторони. 

Кривий Ріг одне із чотирьох міст України, де є метро. Проте тільки тут коліями підземки їздять трамваї. Підземка у Кривому Розі це гібридна легкорейкова транспортна система, яку ще називають “легким метро”. Перші станції збудували у 1972 році, але завершили будівництво вже під час незалежності України.

Вхід на одну із станції має такий вигляд:

Новости Днепра про В Україні є дорога, де дозволений лівосторонній рух і вона на Дніпропетровщині: де саме

Криворізьке метро має дві лінії загальною довжиною 18 км, якими прокладено чотири маршрути. На маршрутах одинадцять станцій: чотири підземні, дві – естакадні, три – частково підземні і дві наземні станції.

Новости Днепра про В Україні є дорога, де дозволений лівосторонній рух і вона на Дніпропетровщині: де саме

Від традиційної системи метрополітену криворізьке “легке метро” відрізняє тільки те, що тут їздять не вагони метро, а трамваї. Саме через це у підземній частині транспортної системи Кривого Рогу дозволено їхати з лівої сторони, позаяк у трамваїв двері з правого боку. Тому це єдине місце в Україні, де дозволений лівосторонній рух. 

Новости Днепра про В Україні є дорога, де дозволений лівосторонній рух і вона на Дніпропетровщині: де саме

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Новости Днепра про В Україні є дорога, де дозволений лівосторонній рух і вона на Дніпропетровщині: де самеУкраїнська

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