В Украине есть дорога, где разрешено левостороннее движение и она на Днепропетровщине: где именно

В Украине весь транспорт двигается по правой стороне дороги. Левостороннее движение, разрешенное в некоторых странах мира, в частности в Великобритании, в нашей стране запрещено. Впрочем, в криворожском метротраме на одном из участков пути трамваи двигаются именно с левой стороны.
Кривой Рог один из четырех городов Украины, где есть метро. Однако только здесь по путям подземки ездят трамваи. Подземка в Кривом Роге – это гибридная легкорельсовая транспортная система, которую еще называют «легким метро». Первые станции были построены в 1972 году, но завершили строительство уже во время независимости Украины.
Вход на одну из станции выглядит так:
Криворожское метро имеет две линии общей протяженностью 18 км, которыми проложены четыре маршрута. На маршрутах одиннадцать станций: четыре подземные, две – эстакадные, три – частично подземные и две наземные станции.
От традиционной системы метрополитена криворожское «легкое метро» отличает только то, что здесь ездят не вагоны метро, а трамваи. Именно поэтому в подземной части транспортной системы Кривого Рога разрешено ехать с левой стороны, так как у трамваев дверь с правой стороны. Поэтому это единственное место в Украине, где разрешено левостороннее движение.
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