Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Украине есть дорога, где разрешено левостороннее движение и она на Днепропетровщине: где именно

В Украине есть дорога, где разрешено левостороннее движение и она на Днепропетровщине: где именно

Сегодня 10:29
просмотров

Единственное место в Украине, где легализовано левостороннее движение, находится на части маршрута криворожского метротрама.

Новости Днепра про В Украине есть дорога, где разрешено левостороннее движение и она на Днепропетровщине: где именно

В Украине весь транспорт двигается по правой стороне дороги. Левостороннее движение, разрешенное в некоторых странах мира, в частности в Великобритании, в нашей стране запрещено. Впрочем, в криворожском метротраме на одном из участков пути трамваи двигаются именно с левой стороны.

Кривой Рог один из четырех городов Украины, где есть метро. Однако только здесь по путям подземки ездят трамваи. Подземка в Кривом Роге – это гибридная легкорельсовая транспортная система, которую еще называют «легким метро». Первые станции были построены в 1972 году, но завершили строительство уже во время независимости Украины.

Вход на одну из станции выглядит так:

Новости Днепра про В Украине есть дорога, где разрешено левостороннее движение и она на Днепропетровщине: где именно

Криворожское метро имеет две линии общей протяженностью 18 км, которыми проложены четыре маршрута. На маршрутах одиннадцать станций: четыре подземные, две – эстакадные, три – частично подземные и две наземные станции.

Новости Днепра про В Украине есть дорога, где разрешено левостороннее движение и она на Днепропетровщине: где именно

От традиционной системы метрополитена криворожское «легкое метро» отличает только то, что здесь ездят не вагоны метро, а трамваи. Именно поэтому в подземной части транспортной системы Кривого Рога разрешено ехать с левой стороны, так как у трамваев дверь с правой стороны. Поэтому это единственное место в Украине, где разрешено левостороннее движение.

Новости Днепра про В Украине есть дорога, где разрешено левостороннее движение и она на Днепропетровщине: где именно

Читайте также:

Новости Днепра про В Украине есть дорога, где разрешено левостороннее движение и она на Днепропетровщине: где именноУкраїнська Новости Днепра про В Украине есть дорога, где разрешено левостороннее движение и она на Днепропетровщине: где именноРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Кривом Роге на открытии АТБ люди устроили давку: видео стало вирусным
Новости Днепра
Вчера 13:21
В Кривом Роге на открытии АТБ люди устроили давку: видео стало вирусным

На днях в Кривом Роге на улице Криворожстали открыли магазин…

В Кривом Роге сегодня прогремят два взрыва: что произошло
Новости Днепра
22.12.2023 08:00
В Кривом Роге сегодня прогремят два взрыва: что произошло

Без паники!

Трое жителей Кривого Рога шпионили в Польше в пользу РФ
Новости Днепра
21.12.2023 15:37
Трое жителей Кривого Рога шпионили в Польше в пользу РФ

В Польше осудили 11 украинцев, которые шпионили в пользу РФ

Жителей Днепропетровщины предупредили о взрывах: детали
Новости Днепра
21.12.2023 09:00
Жителей Днепропетровщины предупредили о взрывах: детали

Без паники – все под контролем!

Последние новости

До рекордных зимних +10: синоптики рассказали, какой будет погода в Днепре на Новый год
До рекордных зимних +10: синоптики рассказали, какой будет погода в Днепре на Новый год

Новый год в Днепре будет весенним.

Сегодня 12:24
2
просмотров
На Днепропетровщине один из водоканалов потратит 644 тысячи на какао, шоколад и конфеты
На Днепропетровщине один из водоканалов потратит 644 тысячи на какао, шоколад и конфеты

Марганецкий водоканал планирует потратить более 640 тысяч гривен на сладкие подарки.

Сегодня 11:30
3
просмотров
Новый закон о мобилизации в Украине: кто согласно ему сможет вручать повестки и где
Новый закон о мобилизации в Украине: кто согласно ему сможет вручать повестки и где

Вчера, 25 декабря, Кабмин внес в Раду законопроект №10378 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы».

Сегодня 11:20
8
просмотров
Официально: в Крыму наши защитники потопили российский десантный корабль «Новочеркасск» (ВИДЕО)
Официально: в Крыму наши защитники потопили российский десантный корабль «Новочеркасск» (ВИДЕО)

Вероятно, корабль перевозил дроны Shahed-136.

Сегодня 07:47
11
просмотров
В Днепре сегодня будут выключать свет с 8:00 до 17:00: все адреса
В Днепре сегодня будут выключать свет с 8:00 до 17:00: все адреса

Еще есть время зарядить телефон!

Сегодня 07:00
6
просмотров
Днепропетровщина на третьем месте по Украине по количеству действующих церквей УПЦ МП
Днепропетровщина на третьем месте по Украине по количеству действующих церквей УПЦ МП

На Днепропетровщине до сих пор существует более полутысячи церквей, которые принадлежат УПЦ МП.

Вчера 22:01
8
просмотров
Жители пригорода Днепра с 27 по 29 декабря останутся без света (все адреса)
Жители пригорода Днепра с 27 по 29 декабря останутся без света (все адреса)

ДТЭК анонсировал отключение света в пригороде Днепра.

Вчера 21:31
7
просмотров
Четверо умерли: какая ситуация в Днепре и области с ОРВИ и коронавирусом
Четверо умерли: какая ситуация в Днепре и области с ОРВИ и коронавирусом

В региональном отделении лаборатории Минздрава в очередной раз обнародовали статистику заболеваемости коронавирусом и ОРВИ.

Вчера 20:52
7
просмотров
Нардепы хотят ввести в Украине необычный праздник
Нардепы хотят ввести в Украине необычный праздник

Народные депутаты зарегистрировали законопроект, предусматривающий новый праздник в Украине – День благодарения Богу.

Вчера 20:04
9
просмотров
Житель Днепра убил свою знакомую, потому что приревновал
Житель Днепра убил свою знакомую, потому что приревновал

Житель Днепра убил свою знакомую из-за ревности.

Вчера 19:22
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх