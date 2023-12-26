Офіційно: у Криму наші захисники потопили російський десантний корабель “Новочеркаськ” (ВІДЕО) - Днепр Инфо
Офіційно: у Криму наші захисники потопили російський десантний корабель “Новочеркаськ” (ВІДЕО)
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Ймовірно, корабель перевозив дрони Shahed-136.

Новости Днепра про Офіційно: у Криму наші захисники потопили російський десантний корабель

Сьогодні, 26 грудня, близько 02:30 тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту рф «Новочеркаськ» в районі Феодосії. Результат – «на ліцо»!

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ та командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Микола Олещук.

А флоту на росії стає все менше! Цього разу услід за флагманом ЧФ рф – крейсером «Москва», прямує великий десантний корабель «Новочеркаськ». Дякую пілотам Повітряних сил та усім причетним за філігранну роботу! Одягайте штани і «по-домашнєму уєзжайтє» з нашого Криму, поки ще не пізно! – додав Олещук.

Зазначимо, ймовірно, корабель перевозив дрони Shahed-136. 

Новости Днепра про Офіційно: у Криму наші захисники потопили російський десантний корабель

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