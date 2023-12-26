Официально: в Крыму наши защитники потопили российский десантный корабль «Новочеркасск» (ВИДЕО)

Сегодня, 26 декабря, около 02:30 тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота рф «Новочеркасск» в районе Феодосии. Результат – «на лицо»!
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ и командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.
А флота на россии становится все меньше! На этот раз вслед за флагманом ЧФ рф – крейсером «Москва», следует большой десантный корабль «Новочеркасск». Благодарю пилотов Воздушных сил и всех причастных за филигранную работу! Надевайте штаны и «по-домашнему уезжайте» из нашего Крыма, пока еще не поздно! – добавил Олещук.
Отметим, вероятно, корабль перевозил дроны Shahed-136.
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