Официально: в Крыму наши защитники потопили российский десантный корабль «Новочеркасск» (ВИДЕО)

А флота на россии становится все меньше! На этот раз вслед за флагманом ЧФ рф – крейсером «Москва», следует большой десантный корабль «Новочеркасск». Благодарю пилотов Воздушных сил и всех причастных за филигранную работу! Надевайте штаны и «по-домашнему уезжайте» из нашего Крыма, пока еще не поздно! – добавил Олещук.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ и командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

Сегодня, 26 декабря, около 02:30 тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота рф «Новочеркасск» в районе Феодосии. Результат – «на лицо»!

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