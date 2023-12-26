Мешканців Дніпра штрафуватимуть на 20 тис. грн за образ Діда Мороза чи Снігуроньки: чи так це

Перевіряйте інформацію та довіряйте тільки офіційним джерелам!

Російські ЗМІ активно поширюють інформацію про те, що в Україні заборонили Діда Мороза і Снігуроньку, а за використання аніматорами цих образів та костюмів нібито запроваджено штраф – 20 тисяч гривень. Поширюється і пам’ятка: «одяг Діда Мороза (халат, шапка, черевики, біла довга борода) заборонено», а «Святий Миколай – це реальна особа і ходить з ангелом».

Проте це черговий російський фейк, який розвінчали у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зазначається, що немає жодних офіційних підтверджень того, що зазначена «пам’ятка» була розміщена хоча б в одній з українських установ, не має детальних даних про те, яка організація чи відомство оголосили про таку «заборону».

Штрафів за використання костюмів Діда Мороза та Снігуроньки в Україні також не існує і не існувало. Немає таких указів ні від Мінкульту, як і немає окремих розпоряджень для освітніх установ від Міністерства освіти, – йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Українська

Автор: