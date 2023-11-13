В Україні вже почалася справжня зима: фото та відео

Зима близько!

Справжня зима з морозами та снігом вже почалася в Україні, щоправда поки що тільки у Карпатах.

На горі Піп Іван Чорногірський випало чимало снігу, а температура впала до -7 градусів.

Про це повідомляють Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост та Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області.

Станом на ранок 13 листопада на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер сягає 10 м/с, температура повітря – 7 градусів морозу. Крім того, синоптики прогнозують тут снігові опади та обмежену видимість.

Засніжені вершини дійсно виглядають дуже гарно, але рятувальники радять милуватися ними на світлинах.

У Дніпрі, за даними сайтів з прогнозу погоди, дощ зі снігом очується вже 19 листопада. Температура повітря у цей день буде +1°+4°С.

У Дніпрі сонце в цей день буде рідко з’являтися з-за хмар. Вранці очікується дрібний дощ зі снігом, який у другій половині дня зміниться дрібним дощем. Увечері – дрібний сніг, – прогнозують синоптики.

Діставайте теплі речі!

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