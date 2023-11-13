В Украине уже началась настоящая зима: фото и видео

Зима близко!

Настоящая зима с морозами и снегом уже началась в Украине, правда пока только в Карпатах.

На горе Пип Иван Черногорский выпало много снега, а температура упала до -7 градусов.

Об этом сообщают Черногорский горный поисково-спасательный пост и Главное управление ГСЧС в Ивано-Франковской области.

На утро 13 ноября на горе Пип Иван Черногорский облачно, ветер достигает 10 м/с, температура воздуха – 7 градусов мороза. Кроме того, синоптики прогнозируют здесь снеговые осадки и ограниченную видимость.

Снежные вершины действительно выглядят очень красиво, но спасатели советуют любоваться ими на фотографиях.



В Днепре, по данным сайтов по прогнозу погоды, дождь со снегом ожидается уже 19 ноября. Температура воздуха в этот день будет +1°+4°С.

В Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Утром будет идти мелкий дождь со снегом, который во второй половине дня сменится мелким дождем. Вечером – мелкий снег, – прогнозируют синоптики.

Доставайте теплые вещи!

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