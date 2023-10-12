В Україні суворіше каратимуть ресторани та клуби, які працюють вночі: що чекає на порушників

Поліція хоче посилити відповідальність за роботу закладів під час комендантської години.

Міністерство внутрішніх справ разом з нардепами розглядає нову систему покарання для закладів, які працюють після початку комендантської години. Про це очільник МВС Ігор Клименко повідомив під час телемарафону.

Наразі немає чіткого алгоритму для поліціянтів щодо покарання для ресторанів чи клубів, які порушують комендантську годину. У МВС пропонують штрафувати власників таких закладів.

Ми пропонуємо, щоб штрафи становили 34-170 тис. грн за перше порушення, – зазначив Ігор Клименко.

Клименко вважає, що потрібно чітко прописати повноваження правоохоронців і з’ясувати, коли саме вони можуть накласти штраф, а коли можуть обійтися попередженням. Як зазначив Клименко, законопроєкт, над яким працює МВС, допоможе внести зміни до адмінкодексу щодо відповідальності власників за роботу закладів (нічних закладів, ресторанів і так далі) у комендантську годину. Ми говоримо про контроль та обмеження їх роботи в ті часові режими, які були встановлені військовим командуванням чи військовим керівництвом. Ми пропонуємо встановити штрафи для власників цих закладів та ФОПів. Ми пропонуємо, щоб штрафи становили 34-170 тис. гривень за перше порушення, і за повторні порушення протягом року – 340-680 тис. гривень. Але це на розгляд законодавців і я думаю, що найближчим часом Рада це розгляне, – сказав Клименко. Нагадаємо, раніше у Дніпрі пропонували обмежити роботу закладів громадського харчування.

Читайте також:

Українська

Автор: