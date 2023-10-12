В Україні суворіше каратимуть ресторани та клуби, які працюють вночі: що чекає на порушників

Клименко вважає, що потрібно чітко прописати повноваження правоохоронців і з’ясувати, коли саме вони можуть накласти штраф, а коли можуть обійтися попередженням.
Як зазначив Клименко, законопроєкт, над яким працює МВС, допоможе внести зміни до адмінкодексу щодо відповідальності власників за роботу закладів (нічних закладів, ресторанів і так далі) у комендантську годину.
Ми говоримо про контроль та обмеження їх роботи в ті часові режими, які були встановлені військовим командуванням чи військовим керівництвом. Ми пропонуємо встановити штрафи для власників цих закладів та ФОПів. Ми пропонуємо, щоб штрафи становили 34-170 тис. гривень за перше порушення, і за повторні порушення протягом року – 340-680 тис. гривень. Але це на розгляд законодавців і я думаю, що найближчим часом Рада це розгляне, – сказав Клименко.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі пропонували обмежити роботу закладів громадського харчування.