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  • В Украине будут строже наказывать рестораны и клубы, которые работают ночью: что ждет нарушителей

В Украине будут строже наказывать рестораны и клубы, которые работают ночью: что ждет нарушителей

Сегодня 10:28
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Полиция хочет усилить ответственность за работу заведений во время комендантского часа.

Новости Днепра про В Украине будут строже наказывать рестораны и клубы, которые работают ночью: что ждет нарушителей

Министерство внутренних дел вместе с нардепами рассматривает новую систему наказания для заведений, работающих после начала комендантского часа. Об этом глава МВД Игорь Клименко сообщил во время телемарафона.

Пока нет четкого алгоритма для полицейских относительно наказания для ресторанов или клубов, нарушающих комендантский час. В МВД предлагают штрафовать владельцев таких заведений.

Мы предлагаем, чтобы штрафы составляли 34-170 тыс. грн за первое нарушение, – отметил Игорь Клименко.

Клименко считает, что нужно четко прописать полномочия правоохранителей и выяснить, когда они могут наложить штраф, а когда могут обойтись предупреждением.

Как отметил Клименко, законопроект, над которым работает МВД, поможет внести изменения в админкодекс об ответственности владельцев за работу заведений (ночных заведений, ресторанов и так далее) в комендантский час.

Мы говорим о контроле и ограничении их работы в те временные режимы, установленные военным командованием или военным руководством. Мы предлагаем установить штрафы для владельцев этих заведений и ФЛП. Мы предлагаем, чтобы штрафы составляли 34-170 тыс. гривен за первое нарушение и за повторные нарушения в течение года – 340-680 тыс. гривен. Но это на рассмотрение законодателей, и я думаю, что в ближайшее время Рада это рассмотрит, – сказал Клименко.

Напомним, ранее в Днепре предлагали ограничить работу общепита.

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Новости Днепра про В Украине будут строже наказывать рестораны и клубы, которые работают ночью: что ждет нарушителейУкраїнська Новости Днепра про В Украине будут строже наказывать рестораны и клубы, которые работают ночью: что ждет нарушителейРусский

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