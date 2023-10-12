Рух транспорту ускладнено: у Дніпрі на Поля сталася аварія за участі тролейбуса

Сьогодні, 12 жовтня, у Дніпрі на проспекті Олександра Поля сталася аварія – там не розминулися тролейбус №1 та іномарка.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Попередньо, ніхто не постраждав.
На цій ділянці дороги ускладнено рух транспорту, крім того, тимчасово можуть затримуватися тролейбуси.
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Калиновій хочуть звузити тротуари: навіщо.
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