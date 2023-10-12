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  • Рух транспорту ускладнено: у Дніпрі на Поля сталася аварія за участі тролейбуса

Рух транспорту ускладнено: у Дніпрі на Поля сталася аварія за участі тролейбуса

Сьогодні 09:00
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Тролейбуси тимчасово можуть затримуватися!

Новости Днепра про Рух транспорту ускладнено: у Дніпрі на Поля сталася аварія за участі тролейбуса

Сьогодні, 12 жовтня, у Дніпрі на проспекті Олександра Поля сталася аварія – там не розминулися тролейбус №1 та іномарка.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Попередньо, ніхто не постраждав.

На цій ділянці дороги ускладнено рух транспорту, крім того, тимчасово можуть затримуватися тролейбуси.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Новости Днепра про Рух транспорту ускладнено: у Дніпрі на Поля сталася аварія за участі тролейбуса

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Калиновій хочуть звузити тротуари: навіщо.

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Новости Днепра про Рух транспорту ускладнено: у Дніпрі на Поля сталася аварія за участі тролейбусаУкраїнська

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