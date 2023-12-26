Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

5 закладів, де можна дешево поїсти у Варшаві

Сьогодні 12:01
просмотров

Варшава - це місто, де можна знайти різноманітні гастрономічні пригоди. Незалежно від того, чи ви турист, студент чи просто шукаєте місце для смачного обіду без великих витрат, Варшава пропонує безліч закладів, які задовольнять ваші кулінарні потреби, не обтяжуючи гаманець.

kanAwBXYzZG5rzvX2DslKsjeEj90rmDMMRodz8lMxtzZF4pRYht3-0oaUY98Le2oRuW5DW0zldHHswHShMlzIDn8S0-DMLl-s9YpMKxg9IhaPdfhYUghYqfBEsO5eM3bcCs5B7qJERLaBJdNaE7oFYs

Якщо ви плануєте приїхати до Польші з України, то рекомендуємо вам забронювати місце на автобус Київ – Варшава.  

1. Green Caffè Nero

guHOVVdZmmorRJdU54puE7Qt2N9BfR3lO_RLYObEk0bToDmD8WRWTKXxJZyqf1ruww7jGZZLxZaHkdeHufvVKiHDGW7c_tptHfq7r-JzCdXJpGEA8KGSLK4Ue19t6eCmS1QTKTdOJF5a0MzPfUjjEcU

Green Caffè Nero – це популярна мережа кав’ярень, яка відома своєю високоякісною кавою та стильними інтер’єрами. Їхня кава обсмажується на місці, що гарантує свіжість та глибокий смак. У меню, крім класичних кавових напоїв, також пропонуються сніданки, легкі обіди, десерти та випічка, з варіантами для вегетаріанців та веганів.

Кав’ярні Green Caffè Nero мають комфортабельний дизайн, що створює затишну атмосферу для розмов, роботи чи відпочинку. Ця мережа здобула популярність серед місцевих жителів та туристів завдяки своїй якості обслуговування та приємному середовищу.

2. Bosko TuThai

c5xRwMsd0D1GVwX9A-Pe21T_6IEy7-e6ibMIW3V2L7HeetzKUdGmPfstx584OdLcaV2dT_xj-FzfJOHkK75xRvs4W7q3ROKFPvYQ-wNWwqjSD0VJ20sk2MQi4lgcoYsqUSvAb-2NsmmyAFJvM6Ka0wc

Bosko TuThai – це ресторан, який пропонує автентичну тайську кухню. Інтер’єр ресторану витриманий у традиційному тайському стилі, створюючи екзотичну атмосферу. Меню включає різноманітні традиційні тайські страви, приготовані зі свіжих інгредієнтів та спецій. Також пропонується великий вибір традиційних напоїв. Завдяки гостинній атмосфері та якісному обслуговуванню, Bosko TuThai є популярним серед любителів тайської кухні.

3. Zapiecek na Polnej 

3n7l-7J1quPrJkrl_GE3czRBoFiSMkpBRoGd2HdazByM2-EcC5vS4E1tcYMnlrjBMpY-4WdQXTFkiBlwV0JRk89bLBNT_Q3FP83lGyqnJypqN14GXfbqBSiHfWhcKvnC8rnmKk76i43BBTEtdAY8DaM

Restauracja “Zapiecek” – це популярна мережа ресторанів у Польщі, яка спеціалізується на традиційній польській кухні. Її відвідувачі можуть насолоджуватися широким вибором страв, включаючи такі класичні польські делікатеси, як піроги (пельмені), бігос (страва з капусти та м’яса) і журек (традиційний суп).

Особливістю “Zapiecek” є їхня прихильність до автентичності та високої якості інгредієнтів. Їхні страви готуються згідно з традиційними рецептами, що дозволяє відвідувачам відчути справжній смак польської кухні. Інтер’єри ресторанів часто оформлені в національному стилі, що створює особливу атмосферу.

Крім страв, в меню “Zapiecek” також пропонують широкий вибір напоїв, включаючи традиційні польські напої, такі як пиво, горілка та різноманітні настоянки.

Мережа “Zapiecek” популярна не тільки серед місцевих жителів, але й серед туристів, оскільки вона пропонує автентичний польський кулінарний досвід за розумною ціною. Їх ресторани знаходяться в різних частинах Польщі, зокрема в таких містах, як Варшава, Краків та Гданськ.

4. Momu

IOhmTK7Gs-g6UoEjX2SOoQQ69z9Y_jTceTKArB894K9LYYjP0bHgtAbA6K9LonmvtweBD7rZLXiUMBNeu6JahysvPNNsQR-g0Q86ley0Yb_DmxlJPHHz4BW8Aw1ulWzuSk6UOKTIkTYZL5apY2i_MTQ

“Momu” у Польщі – це інноваційний заклад, що спеціалізується на сучасній кухні та коктейлях. Він поєднує в собі елементи класичної польської кухні з міжнародними впливами, створюючи унікальний кулінарний досвід. Інтер’єр Momu відрізняється стильним дизайном, який надає закладу сучасного та водночас затишного вигляду.

Кухарі в Momu використовують свіжі місцеві продукти для створення оригінальних та смачних страв. Меню часто оновлюється, щоб відображати сезонні інгредієнти та нові кулінарні тенденції. Особливою популярністю користуються авторські коктейлі, які ретельно розробляються барменами Momu, щоб доповнити смакові нотки страв.

Momu також відомий своєю гостинністю та високоякісним обслуговуванням. Заклад став місцем зустрічі для місцевих жителів та туристів, які шукають унікальний гастрономічний досвід у серці Польщі.

5. Restauracja «AïOLI»

uk3jqQTFewMJ3D_EQ4DzoqbqppYl3Dxd8HMB9KPBpl0IO4zIBW1Ak7Ok7aJYgmJxp6B_Jrc7SWS2TlqjJnkyZoiBEsD-v_rJhhsvdwB2uo3VJw6QGv1QcWag46z92yYK5zmAbp64uWCAM65Pq3I-9ak

Restauracja “AïOLI” – це затишний і стильний заклад, який пропонує гостям смачні страви з акцентом на середземноморську кухню. Інтер’єр ресторану відрізняється сучасним дизайном з елементами рустик, створюючи теплу та привітну атмосферу. Меню ресторану “AïOLI” включає широкий вибір страв: від свіжих салатів і хрустких брускет до ароматних пасти і м’ясних делікатесів. Особливу увагу в ресторані приділяють вибору вин, пропонуючи вина як місцевого, так і імпортного виробництва. “AïOLI” також славиться своїми десертами, які часто стають причиною повторних візитів гостей. Це місце ідеально підходить як для сімейних обідів, так і для романтичних вечерь або ділових зустрічей.

Читайте також:

Новости Днепра про 5 закладів, де можна дешево поїсти у ВаршавіУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі пес-велетень без господаря вирішив проїхатися в 124-й маршрутці (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Вчора 17:31
У Дніпрі пес-велетень без господаря вирішив проїхатися в 124-й маршрутці (ВІДЕО)

У Дніпрі пес заліз до маршрутки й відмовлявся звідти вилізати.

На Дніпропетровщині автобус з пасажирами злетів у кювет та застряг в снігу
Новини Дніпра
15.12.2023 11:20
На Дніпропетровщині автобус з пасажирами злетів у кювет та застряг в снігу

На Дніпропетровщині пасажирський автобус злетів у кювет.

“Рейди” спортзалами Дніпра та Києва: в одному із українських ТЦК зробили заяву
Новини Дніпра
08.12.2023 14:34
“Рейди” спортзалами Дніпра та Києва: в одному із українських ТЦК зробили заяву

З'явився перший офіційний коментар щодо відео, де військкоми навідуються у…

10 кав’ярень у Дніпрі де можна випити каву з корицею: кав’ярня –острів та антикварне кафе
Новини Дніпра
07.12.2023 09:02
10 кав’ярень у Дніпрі де можна випити каву з корицею: кав’ярня –острів та антикварне кафе

Кава з корицею – популярний тренд 2023 року. Вважається, що…

Наверх