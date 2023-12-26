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5 заведений, где можно дешево поесть в Варшаве

Сегодня 12:01
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Варшава – это город, где можно найти разнообразные гастрономические приключения. Независимо от того, турист вы, студент или просто ищете место для вкусного обеда без больших затрат, Варшава предлагает множество заведений, которые удовлетворят ваши кулинарные потребности, не обременяя кошелек.

Новости Днепра про 5 заведений, где можно дешево поесть в Варшаве

Если вы планируете ехать в Польшу из Украины, то рекомендуем забронировать место на автобус Киев – Варшава.

1. Green Caffè Nero

Новости Днепра про 5 заведений, где можно дешево поесть в Варшаве

Green Caffè Nero – это популярная сеть кофеен, которая известна своим высококачественным кофе и стильными интерьерами. Их кофе обжаривается на месте, что гарантирует свежесть и глубокий вкус. В меню, кроме классических кофейных напитков, также предлагаются завтраки, легкие обеды, десерты и выпечка, с вариантами для вегетарианцев и веганов.

Кофейни Green Caffè Nero имеют комфортабельный дизайн, что создает уютную атмосферу для разговоров, работы или отдыха. Эта сеть приобрела популярность среди местных жителей и туристов благодаря своему качеству обслуживания и приятной среде.

2. Bosko TuThai

Новости Днепра про 5 заведений, где можно дешево поесть в Варшаве

Bosko TuThai – это ресторан, предлагающий аутентичную тайскую кухню. Интерьер ресторана выдержан в традиционном тайском стиле, создавая экзотическую атмосферу. Меню включает в себя разнообразные традиционные тайские блюда, приготовленные из свежих ингредиентов и специй. Также предлагается большой выбор традиционных напитков. Благодаря гостеприимной атмосфере и качественному обслуживанию, Bosko TuThai является популярным среди любителей тайской кухни.

3. Zapiecek na Polnej

Новости Днепра про 5 заведений, где можно дешево поесть в Варшаве

Restauracja «Zapiecek» – это популярная сеть ресторанов в Польше, специализирующаяся на традиционной польской кухне. Ее посетители могут наслаждаться широким выбором блюд, включая такие классические польские деликатесы, как пироги (пельмени), бигос (блюдо из капусты и мяса) и журек (традиционный суп).

Особенностью «Zapiecek» является их приверженность подлинности и высокому качеству ингредиентов. Их блюда готовятся согласно традиционным рецептам, что позволяет посетителям почувствовать настоящий вкус польской кухни. Интерьеры ресторанов часто оформлены в национальном стиле, что создает особую атмосферу.

Кроме блюд, в меню «Zapiecek» также предлагают широкий выбор напитков, включая традиционные польские напитки, такие как пиво, водка и разнообразные настойки.

Сеть «Zapiecek» популярна не только среди местных жителей, но и среди туристов, поскольку она предлагает аутентичный польский кулинарный опыт по разумной цене. Их рестораны находятся в разных частях Польши, в частности, в таких городах, как Варшава, Краков и Гданьск.

4. Momu

Новости Днепра про 5 заведений, где можно дешево поесть в Варшаве

Momu в Польше – это инновационное заведение, специализирующееся на современной кухне и коктейлях. Оно совмещает в себе элементы классической польской кухни с международными влияниями, создавая уникальный кулинарный опыт. Интерьер Momu отличается стильным дизайном, который придает заведению современный и одновременно уютный вид.

Повара в Momu используют свежие местные продукты для создания оригинальных и вкусных блюд. Меню часто обновляется для отображения сезонных ингредиентов и новых кулинарных тенденций. Особой популярностью пользуются авторские коктейли, тщательно разрабатываемые барменами Momu, чтобы дополнить вкусовые нотки блюд.

Momu также известен своим гостеприимством и высококачественным обслуживанием. Заведение стало местом встречи для местных жителей и туристов, которые ищут уникальный гастрономический опыт в сердце Польши.

5. Restauracja «AïOLI»

Новости Днепра про 5 заведений, где можно дешево поесть в Варшаве

Restauracja “AïOLI” – это уютное и стильное заведение, которое предлагает гостям вкусные блюда с акцентом на средиземноморскую кухню. Интерьер ресторана отличается современным дизайном с элементами рустик, создавая теплую и радушную атмосферу. Меню ресторана «AïOLI» включает широкий выбор блюд: от свежих салатов и хрустящих брускет до ароматных пасты и мясных деликатесов. Особое внимание в ресторане уделяют выбору вин, предлагая вина как местного, так и импортного производства. «AïOLI» также славится своими десертами, которые часто становятся причиной повторных визитов гостей. Это место идеально подходит как для семейных обедов, так и для романтических ужинов или деловых встреч.

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Новости Днепра про 5 заведений, где можно дешево поесть в ВаршавеУкраїнська Новости Днепра про 5 заведений, где можно дешево поесть в ВаршавеРусский

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