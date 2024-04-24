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  • Без вікон і дверей: як сьогодні виглядає забуте кафе у парку Глоби у Дніпрі (ФОТО)

Без вікон і дверей: як сьогодні виглядає забуте кафе у парку Глоби у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 14:45
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Неподалік входу на міст через озеро у парку Глоби два десятки років тому працював ресторан «Театральний куточок».

Новости Днепра про Без вікон і дверей: як сьогодні виглядає забуте кафе у парку Глоби у Дніпрі (ФОТО)

У прохолодну пору року біля входу в кафе працював великий намет, який служив «приміщенням», де стояли столи та сиділи гості закладу. У тепле – «намет» прибирали та залишали лише столи з парасольками. Їжу готували у кам’яній будівлі, там же працював бар.

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, як зараз виглядає цей заклад.

Новости Днепра про Без вікон і дверей: як сьогодні виглядає забуте кафе у парку Глоби у Дніпрі (ФОТО)

Понад 5 років тому кафе було закрито. «Намет», де стояли столики прибрали, а будівля, де працював бар і була кухня швидко стала притулком бомжів.

Новости Днепра про Без вікон і дверей: як сьогодні виглядає забуте кафе у парку Глоби у Дніпрі (ФОТО)

Із закладу швидко зникли двері та вікна. Зі стін злетіла штукатурка.

Новости Днепра про Без вікон і дверей: як сьогодні виглядає забуте кафе у парку Глоби у Дніпрі (ФОТО)

Дуже довго ця штукатурка бажала у «коробці» самого ресторану. Згодом її прибрали. Кафе кілька разів горіло, а потім перетворилося на місце, де місцеві хулігани тренувалися у розписі стін.

Новости Днепра про Без вікон і дверей: як сьогодні виглядає забуте кафе у парку Глоби у Дніпрі (ФОТО)

Зараз ресторан кілька років стоїть без вікон, без дверей і все у «малюнках».

Новости Днепра про Без вікон і дверей: як сьогодні виглядає забуте кафе у парку Глоби у Дніпрі (ФОТО)

Воно ще у досить непоганому стані. Чи буде щось на його місці, чи його приберуть – невідомо.

 

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Новости Днепра про Без вікон і дверей: як сьогодні виглядає забуте кафе у парку Глоби у Дніпрі (ФОТО)Українська Новости Днепра про Без вікон і дверей: як сьогодні виглядає забуте кафе у парку Глоби у Дніпрі (ФОТО)Русский

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