Без вікон і дверей: як сьогодні виглядає забуте кафе у парку Глоби у Дніпрі (ФОТО)

Неподалік входу на міст через озеро у парку Глоби два десятки років тому працював ресторан «Театральний куточок».

У прохолодну пору року біля входу в кафе працював великий намет, який служив «приміщенням», де стояли столи та сиділи гості закладу. У тепле – «намет» прибирали та залишали лише столи з парасольками. Їжу готували у кам’яній будівлі, там же працював бар.

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, як зараз виглядає цей заклад.

Понад 5 років тому кафе було закрито. «Намет», де стояли столики прибрали, а будівля, де працював бар і була кухня швидко стала притулком бомжів.

Із закладу швидко зникли двері та вікна. Зі стін злетіла штукатурка.

Дуже довго ця штукатурка бажала у «коробці» самого ресторану. Згодом її прибрали. Кафе кілька разів горіло, а потім перетворилося на місце, де місцеві хулігани тренувалися у розписі стін.

Зараз ресторан кілька років стоїть без вікон, без дверей і все у «малюнках».

Воно ще у досить непоганому стані. Чи буде щось на його місці, чи його приберуть – невідомо.

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