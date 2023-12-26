Не пам’ятав, куди йде: на Дніпропетровщині 75-річний дідусь не міг повернутися додому

Днями до поліції Кривого Рогу зателефонувала жінка.

Вона повідомила, що на вулиці до неї підійшов літній чоловік, він сказав, що загубився та не може повернутися додому.

Про це розповіли у пресслужбі Патрульної поліції Кривого Рогу.

Чоловік виглядав розгубленим, не пам’ятав, куди йде, не міг чітко пояснити, де проживає та як опинився на цій вулиці, – йдеться у повідомленні.

Патрульні прибули на місце та з’ясували ім’я та прізвище чоловіка, його домашню адресу. Після цього поліцейські доставили 75-річного дідуся додому. З ним все добре!

Друзі, потурбуйтесь про те, щоб у ваших літніх родичів був аркуш, де вказано їхнє прізвище, ім’я, адреса проживання, контакти рідних, назва хвороби тощо. Ця інформація значно пришвидшить допомогу таким людям у разі потреби. Бережіть себе й своїх рідних, а у разі потреби телефонуйте на лінію 102, – закликали поліцейські.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 3-річна дівчинка пішла прогулятися і загубилася.

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