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Не пам’ятав, куди йде: на Дніпропетровщині 75-річний дідусь не міг повернутися додому

Сьогодні 10:00
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Днями до поліції Кривого Рогу зателефонувала жінка.

Новости Днепра про Не пам'ятав, куди йде: на Дніпропетровщині 75-річний дідусь не міг повернутися додому

Вона повідомила, що на вулиці до неї підійшов літній чоловік, він сказав, що загубився та не може повернутися додому.

Про це розповіли у пресслужбі Патрульної поліції Кривого Рогу.

Чоловік виглядав розгубленим, не пам’ятав, куди йде, не міг чітко пояснити, де проживає та як опинився на цій вулиці, – йдеться у повідомленні.

Патрульні прибули на місце та з’ясували ім’я та прізвище чоловіка, його домашню адресу. Після цього поліцейські доставили 75-річного дідуся додому. З ним все добре!

Друзі, потурбуйтесь про те, щоб у ваших літніх родичів був аркуш, де вказано їхнє прізвище, ім’я, адреса проживання, контакти рідних, назва хвороби тощо. Ця інформація значно пришвидшить допомогу таким людям у разі потреби. Бережіть себе й своїх рідних, а у разі потреби телефонуйте на лінію 102, – закликали поліцейські.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 3-річна дівчинка пішла прогулятися і загубилася.

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Новости Днепра про Не пам'ятав, куди йде: на Дніпропетровщині 75-річний дідусь не міг повернутися додомуУкраїнська

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