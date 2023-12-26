Не пам’ятав, куди йде: на Дніпропетровщині 75-річний дідусь не міг повернутися додому

Вона повідомила, що на вулиці до неї підійшов літній чоловік, він сказав, що загубився та не може повернутися додому.
Про це розповіли у пресслужбі Патрульної поліції Кривого Рогу.
Чоловік виглядав розгубленим, не пам’ятав, куди йде, не міг чітко пояснити, де проживає та як опинився на цій вулиці, – йдеться у повідомленні.
Патрульні прибули на місце та з’ясували ім’я та прізвище чоловіка, його домашню адресу. Після цього поліцейські доставили 75-річного дідуся додому. З ним все добре!
Друзі, потурбуйтесь про те, щоб у ваших літніх родичів був аркуш, де вказано їхнє прізвище, ім’я, адреса проживання, контакти рідних, назва хвороби тощо. Ця інформація значно пришвидшить допомогу таким людям у разі потреби. Бережіть себе й своїх рідних, а у разі потреби телефонуйте на лінію 102, – закликали поліцейські.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 3-річна дівчинка пішла прогулятися і загубилася.
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