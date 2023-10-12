У Дніпрі на Калиновій хочуть звузити тротуари: навіщо

У Дніпрі планують звузити тротуари на вулиці Калиновій.
Причина – проведення робіт з будівництва кабельної лінії.
Про це йдеться у проєкті розпорядження міського голови.
Зазначається, що звузити тротуари на Калиновій мають в районі будинків №80-Б та №87-Н. Роботи триватимуть більше двох тижнів – з 24 жовтня до 10 листопада 2023 року.
Варто зазначити, що мер Дніпра ще не підписав розпорядження, тож воно поки не набрало чинності.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі до кінця жовтня перекрили важливу вулицю в Шевченківському районі.
Читайте також:
Автор:
Її називають легендарною через постійні згадки в масовій культурі.
Зросла кількість загиблих внаслідок удару по Нікополю.
Останнім часом на Дніпропетровщині все частіше фіксують сказ у тварин.
Під завалами рятувальники ще шукають людей.