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У Дніпрі на Калиновій хочуть звузити тротуари: навіщо

Сьогодні 07:25
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Роботи триватимуть з 24 жовтня до 10 листопада 2023 року.

Новости Днепра про У Дніпрі на Калиновій хочуть звузити тротуари: навіщо

У Дніпрі планують звузити тротуари на вулиці Калиновій.

Причина – проведення робіт з будівництва кабельної лінії.

Про це йдеться у проєкті розпорядження міського голови.

Зазначається, що звузити тротуари на Калиновій мають в районі будинків №80-Б та №87-Н. Роботи триватимуть більше двох тижнів – з 24 жовтня до 10 листопада 2023 року.

Новости Днепра про У Дніпрі на Калиновій хочуть звузити тротуари: навіщо

Варто зазначити, що мер Дніпра ще не підписав розпорядження, тож воно поки не набрало чинності.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі до кінця жовтня перекрили важливу вулицю в Шевченківському районі.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Калиновій хочуть звузити тротуари: навіщоУкраїнська

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