У Дніпрі планують обмежити роботу розважальних закладів: у чому річ

У Дніпрі хочуть встановити обмеження на час роботи розважальних закладів.

Про це йдеться в проєкті рішення, опублікованого на сайті міськради Дніпра.

Понад півтора року в Дніпрі діє комендантська година, яку ввели з початком воєнного стану на території України. Попри це час від часу трапляються мініскандали з ресторанами та клубами, які порушують правила та пускають до себе відвідувачів вночі.

У Дніпрі вирішили встановити обмеження на час роботи розважальних та закладів громадського харчування.

Якщо це рішення приймуть, то всі такі заклади мають завершувати роботу за годину до початку комендантської години, тобто не пізніше 23:00.

Зауважимо, що це проєкт рішення, яке ще не підписане міським головою, тож воно ще не набуло законної сили.

Нагадаємо, раніше у Новомосковську після вбивства у нічному клубі посилили обмеження на роботу закладів громадського харчування.

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