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У Дніпрі планують обмежити роботу розважальних закладів: у чому річ

Сьогодні 13:52
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У Дніпрі хочуть встановити обмеження на час роботи розважальних закладів.

Новости Днепра про У Дніпрі планують обмежити роботу розважальних закладів: у чому річ

Про це йдеться в проєкті рішення, опублікованого на сайті міськради Дніпра.

Понад півтора року в Дніпрі діє комендантська година, яку ввели з початком воєнного стану на території України. Попри це час від часу трапляються мініскандали з ресторанами та клубами, які порушують правила та пускають до себе відвідувачів вночі. 

У Дніпрі вирішили встановити обмеження на час роботи розважальних та закладів громадського харчування. 

Якщо це рішення приймуть, то всі такі заклади мають завершувати роботу за годину до початку комендантської години, тобто не пізніше 23:00.

Новости Днепра про У Дніпрі планують обмежити роботу розважальних закладів: у чому річ

Зауважимо, що це проєкт рішення, яке ще не підписане міським головою, тож воно ще не набуло законної сили.

Нагадаємо, раніше у Новомосковську після вбивства у нічному клубі посилили обмеження на роботу закладів громадського харчування.

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Новости Днепра про У Дніпрі планують обмежити роботу розважальних закладів: у чому річУкраїнська

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