Чи буде у Дніпрі комендантська година у новорічну ніч: відповідь Лисака

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У Дніпрі у період дії правового режиму воєнного стану комендантська година діє з 00:00 до 05:00, зокрема, вона діятиме і в новорічну ніч – із 31 грудня на 1 січня.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Вирішили не скасовувати й не змінювати в області комендантську годину, – зазначив він.

Ці заходи спрямовані на охорону правопорядку під час новорічних свят.

Нагадаємо, також заборонено використання піротехнічних виробів: феєрверків, петард та салютів.

Раніше ми писали, що у МВС повідомили, в яких випадках не штрафуватимуть за порушення комендантської години.

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