В Україні оновили ПДР: важливі зміни для водіїв Дніпра

20 жовтня Уряд ухвалив поправки до Правил дорожнього руху. Таким чином, Кабмін наблизив законодавство України до законодавства Європейського Союзу.
На що варто звернути увагу:
водії мають обов’язково вмикати під час руху на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами денні ходові вогні, якщо їх немає – ближнє світло фар;
не можна перевозити в салоні дітей, зріст який менш як 150 см, без дитячих утримуючих систем, які дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу;
не можна перевозити дітей на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім ряду випадків. Яких – не вказано;
уточнено перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.
Нагадаємо, з 1 жовтня З 1 жовтня до 1 травня водії повинні на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами вмикати денні ходові вогні.
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