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В Україні оновили ПДР: важливі зміни для водіїв Дніпра

Сьогодні 20:40
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В Україні оновили правила дорожнього руху.

Новости Днепра про В Україні оновили ПДР: важливі зміни для водіїв Дніпра

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

20 жовтня Уряд ухвалив поправки до Правил дорожнього руху. Таким чином, Кабмін наблизив законодавство України до законодавства Європейського Союзу.

На що варто звернути увагу:

  • водії мають обов’язково вмикати під час руху на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами денні ходові вогні, якщо їх немає – ближнє світло фар;
  • не можна перевозити в салоні дітей, зріст який менш як 150 см, без дитячих утримуючих систем, які дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу;
  • не можна перевозити дітей на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім ряду випадків. Яких – не вказано;
  • уточнено перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.

Нагадаємо, з 1 жовтня З 1 жовтня до 1 травня водії повинні на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами вмикати денні ходові вогні.

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Новости Днепра про В Україні оновили ПДР: важливі зміни для водіїв ДніпраУкраїнська Новости Днепра про В Україні оновили ПДР: важливі зміни для водіїв ДніпраРусский

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