В Украине обновили ПДД: важные изменения для водителей Днепра

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
20 октября Правительство приняло поправки к Правилам дорожного движения. Таким образом, Кабмин приблизил законодательство Украины к законодательству Европейского Союза.
На что следует обратить внимание:
Напомним, с 1 октября С 1 октября по 1 мая водители должны на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов включать дневные ходовые огни.
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