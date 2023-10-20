В Украине обновили ПДД: важные изменения для водителей Днепра

Напомним, с 1 октября С 1 октября по 1 мая водители должны на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов включать дневные ходовые огни.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

С 19 сентября водители могут повторно заказать свое водительское удостоверение.

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