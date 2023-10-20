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В Украине обновили ПДД: важные изменения для водителей Днепра

Сегодня 20:40
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В Украине обновили правила дорожного движения.

Новости Днепра про В Украине обновили ПДД: важные изменения для водителей Днепра

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

20 октября Правительство приняло поправки к Правилам дорожного движения. Таким образом, Кабмин приблизил законодательство Украины к законодательству Европейского Союза.

На что следует обратить внимание:

  • водители должны обязательно включать во время движения на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов дневные ходовые огни, если их нет — ближний свет фар;
  • нельзя перевозить в салоне детей, рост менее 150 см, без детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства;
  • нельзя перевозить детей на заднем сиденье мотоцикла и мопеда кроме ряда случаев. Каких – не указано;
  • уточнен перечень дорожных знаков, которыми обозначены специальные стояночные места на автомагистралях и дорогах для автомобилей.

Напомним, с 1 октября С 1 октября по 1 мая водители должны на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов включать дневные ходовые огни.

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