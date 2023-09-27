В Україні хочуть перевіряти шлюби на фіктивність: навіщо та кого стосується

Це перш за все стосується пар, де чоловік чи дружина – іноземці. Такі союзи перевірятимуть представники Державної міграційної служби України, адже це одна з популярних схем отримання українського громадянства.
Ми постійно працюємо з Мін’юстом, доводимо їм, що потрібно більш жорстко підходити до шлюбів іноземців. Однак їхня позиція така, що йдеться про права людини, і якщо навіть різниця у віці в 40 років, це ж кохання, тому змінювати вони нічого не планують, – наголосила вона.
Щоб уникнути махінацій з одруженнями уже розробляють закон, який допоможе контролювати цей процес. Хочуть ускладнити процес отримання дозволу на проживання для іноземців, які одружилися з громадянином/громадянкою України.
До прикладу, після укладення шлюбу, щоб отримати дозвіл на проживання, іноземець повинен пройти співбесіду та довести, що він має зі своїм партнером чи партнеркою довгу історію стосунків та планує жити разом.
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