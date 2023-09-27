Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • В Україні хочуть перевіряти шлюби на фіктивність: навіщо та кого стосується

В Україні хочуть перевіряти шлюби на фіктивність: навіщо та кого стосується

Сьогодні 10:38
просмотров

В Україні перевірятимуть шлюби на фіктивність.

Новости Днепра про В Україні хочуть перевіряти шлюби на фіктивність: навіщо та кого стосується

Це перш за все стосується пар, де чоловік чи дружина – іноземці. Такі союзи перевірятимуть представники Державної міграційної служби України, адже це одна з популярних схем отримання українського громадянства.

Наразі в ДМСУ розробляють відповідний механізм, розповіла голова відомства Наталія Науменко виданню “Цензор.нет”.
 
Як зазначили в ДМСУ, уже відомі випадки, коли люди одружувалися фіктивно, щоб отримати дозвіл на проживання та громадянство.
 

Ми постійно працюємо з Мін’юстом, доводимо їм, що потрібно більш жорстко підходити до шлюбів іноземців. Однак їхня позиція така, що йдеться про права людини, і якщо навіть різниця у віці в 40 років, це ж кохання, тому змінювати вони нічого не планують, – наголосила вона. 

Щоб уникнути махінацій з одруженнями уже розробляють закон, який допоможе контролювати цей процес. Хочуть ускладнити процес отримання дозволу на проживання для іноземців, які одружилися з громадянином/громадянкою України. 

До прикладу, після укладення шлюбу, щоб отримати дозвіл на проживання, іноземець повинен пройти співбесіду та довести, що він має зі своїм партнером чи партнеркою довгу історію стосунків та планує жити разом. 

Читайте також:

Новости Днепра про В Україні хочуть перевіряти шлюби на фіктивність: навіщо та кого стосуєтьсяУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

В Україні пропонують дозволити одностатеві шлюби: подробиці
Новини Дніпра
08.03.2023 12:02
В Україні пропонують дозволити одностатеві шлюби: подробиці

Якщо законопроєкт буде прийнято, то одностатеві пари зможуть закріпити свої…

Вже працює: подати заяву на шлюб відтепер можна через портал “Дія”
новини України
27.02.2023 11:19
Вже працює: подати заяву на шлюб відтепер можна через портал “Дія”

На порталі "Дія" тепер можна подати заяву про реєстрацію шлюбу…

Дніпропетровщина лідер за кількістю шлюбів в 2022 році
Новини Дніпра
25.12.2022 15:18
Дніпропетровщина лідер за кількістю шлюбів в 2022 році

Дніпропетровська область очолює ТОП областей, де уклали найбільше шлюбів.

Шлюб онлайн: у «Дії» тестують нову послугу
Новини Дніпра
26.11.2022 10:52
Шлюб онлайн: у «Дії» тестують нову послугу

На порталі «Дія» розпочинається тестування послуги подачі заяви для реєстрації…

Наверх