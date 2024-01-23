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Житель Дніпра знайшов собі “наречену” з інвалідністю, аби виїхати за кордон

Сьогодні 16:26
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Мешканець Дніпропетровщини знайшов собі наречену, яка має інвалідність, аби виїхати за межі України.

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24-річний чоловік збирався перетнути кордон на підставі документів про шлюб із жінкою, яка має третю групу інвалідністю. Молодик нібито супроводжував свою дружину до Польщі. Викрили фіктивну пару під час перевірки на кордоні в потязі, який прямує з Києва до Хельма. 

У Ягодині прикордонники перевіряли документи пасажирів, коли запідозрили підробку. Один із чоловіків надав їм свідоцтво про шлюб датоване січнем 2024 року. Ймовірно, молодик сподівався видати поїздку за “медовий місяць”. 

Пасажир також надав довідку своєї “дружини”, яка виявилася справжньою. Однак під час розмови з подружжям, прикордонники з’ясували, що шлюб пари фіктивний. 

Таким чином, одружившись із 34-річною жінкою з III групою інвалідності, чоловік розраховував безперешкодно потрапити за кордон, однак не вийшло.
Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) прикордонники поінформували представників Нацполіції.

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