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В Україні хочуть давати кешбек за купівлю вітчизняних товарів

Сьогодні 18:37
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В Україні вигадали новий спосіб підтримки вітчизняного виробника.

Новости Днепра про В Україні хочуть давати кешбек за купівлю вітчизняних товарів

Українці матимуть змогу частково повернути кошти за придбання певних товарів та послуг.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на форумі “Зроблено в Україні”.

“Розробляється програма українського кешбеку “Купуй українське”. Коли за купівлю визначених типів товарів та послуг, зроблених в Україні, громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну карту”, – пояснив президент.

На думку Зеленського, українські гроші мають залишатися в Україні та працювати тут.

“Це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, зокрема оборонні. Вже готуються фінансові та технічні параметри українського кешбеку. І маємо постаратися, щоб ця програма почала працювати в цьому році”.

Уряд розробить та представить відповідні заходи для розширення локалізації виробництва в Україні, включаючи виробництво зброї та техніки, якою користуються наші військові. Лідер країни закликав до усунення перешкод, які заважають створенню нових підприємств і розширенню чинних виробництв.

“Характерні приклади такого тривалого негативу – це задовге підключення до мереж або проблеми при зміні чергового призначення з землі. І щойно я підписав закон, який спрощує зміну цільового призначення земельних ділянок для залучення інвестицій з метою швидкої відбудови України”, – розповів очільник держави.

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