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  • “Є загиблі та поранені”: РФ атакувала Одесу під час візиту Зеленського та прем’єра Греції

“Є загиблі та поранені”: РФ атакувала Одесу під час візиту Зеленського та прем’єра Греції

Сьогодні 16:56
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Цю подію називають замахом на президента Зеленського.

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Низка медіа і блогерів з посиланням на грецьку газету ProtoThema написали, що РФ в Одесі завдала ракетного удару поблизу кортежу Володимира Зеленського. Зранку місцеві чули вибух, який пролунав відразу після оголошення тривоги. За даними ЗМІ, це сталося приблизно у 150 метрах від консульства Греції в Одесі. 

Пізніше Зеленський разом з прем’єром Греції вийшли на зустріч з журналістами, передає “Суспільне”.

Володимир Зеленський в момент атаки був в порту Одеси разом з прем’єр-міністром Греції. Він сказав журналістам, що в місті є жертви.

Ми бачили сьогодні цей удар. Ви бачите, з ким ми маємо справу, їм все одно, куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви, всіх деталей не знаю ще, але знаю, що є загиблі, є поранені, — сказав Зеленський.

Грецький прем’єр Кіріакос Міцотакіс зауважив, що вибухи були близько від них.

Президент Зеленський і його штаб нам показував і пояснював значення порту і те, що робиться, щоб відновити і посилити шлях морський український і яку шкоду зазнав під час атак. Уже в самому кінці ми почули звук сирен і вибухи, які були дуже близько від нас. Ми не встигли піти в захищене місце, це дуже вражаючий досвід, — сказав Кіріакос Міцотакіс.

Скільки людей постраждало наразі не повідомляється.

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