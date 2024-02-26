В Украине хотят давать кэшбек за покупку отечественных товаров

В Украине придумали новый способ поддержки отечественного производителя.

Украинцы смогут частично вернуть средства за приобретение определенных товаров и услуг.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме «Сделано в Украине».

“Разрабатывается программа украинского кэшбека “Покупай украинское”. Когда за покупку определенных типов товаров и услуг, произведенных в Украине, граждане Украины смогут получить возврат части средств на специальную карту”, – объяснил президент.

По мнению Зеленского, украинские деньги должны оставаться в Украине и работать здесь.

“Это налоги, это зарплаты наших воинов, это возможности нашего государства, в том числе оборонные. Уже готовятся финансовые и технические параметры украинского кэшбека. И должны постараться, чтобы эта программа начала работать в этом году”.

Правительство разработает и представит соответствующие меры по расширению локализации производства в Украине, включая производство оружия и техники, которыми пользуются наши военные. Лидер страны призвал к устранению препятствий, мешающих созданию новых предприятий и расширению действующих производств.

“Характерные примеры столь длительного негатива – это долгое подключение к сетям или проблемы при изменении очередного назначения с земли. И как только я подписал закон, упрощающий изменение целевого назначения земельных участков для привлечения инвестиций с целью быстрого восстановления Украины”, – рассказал глава государства.

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