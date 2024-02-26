Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Украине хотят давать кэшбек за покупку отечественных товаров

Сегодня 18:37
просмотров

В Украине придумали новый способ поддержки отечественного производителя.

Новости Днепра про В Украине хотят давать кэшбек за покупку отечественных товаров

Украинцы смогут частично вернуть средства за приобретение определенных товаров и услуг.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме «Сделано в Украине».

“Разрабатывается программа украинского кэшбека “Покупай украинское”. Когда за покупку определенных типов товаров и услуг, произведенных в Украине, граждане Украины смогут получить возврат части средств на специальную карту”, – объяснил президент.

По мнению Зеленского, украинские деньги должны оставаться в Украине и работать здесь.

“Это налоги, это зарплаты наших воинов, это возможности нашего государства, в том числе оборонные. Уже готовятся финансовые и технические параметры украинского кэшбека. И должны постараться, чтобы эта программа начала работать в этом году”.

Правительство разработает и представит соответствующие меры по расширению локализации производства в Украине, включая производство оружия и техники, которыми пользуются наши военные. Лидер страны призвал к устранению препятствий, мешающих созданию новых предприятий и расширению действующих производств.

“Характерные примеры столь длительного негатива – это долгое подключение к сетям или проблемы при изменении очередного назначения с земли. И как только я подписал закон, упрощающий изменение целевого назначения земельных участков для привлечения инвестиций с целью быстрого восстановления Украины”, – рассказал глава государства.

Читайте также:

Новости Днепра про В Украине хотят давать кэшбек за покупку отечественных товаровУкраїнська Новости Днепра про В Украине хотят давать кэшбек за покупку отечественных товаровРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Кабмин разрешил ТЦК работать круглосуточно: детали
Новости Днепра
09.02.2024 15:51
Кабмин разрешил ТЦК работать круглосуточно: детали

Кабинет Министров разрешил Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (военкоматам)…

Зеленский предлагает девятый раз продлить в Украине военное положение и мобилизацию
Новости Украины
05.02.2024 10:52
Зеленский предлагает девятый раз продлить в Украине военное положение и мобилизацию

Соответствующие законопроекты внесены на рассмотрение Верховной Рады.

На 50 лет хотят запретить любое транспортное сообщение Украины с Россией
Новости Украины
22.01.2024 19:16
На 50 лет хотят запретить любое транспортное сообщение Украины с Россией

Кардинальные изменения по поводу будущих отношений с Россией планирует Кабмин.

С 1 января значительно возрастет стоимость получения водительского удостоверения: с 26 до 230 грн
Новости Днепра
28.12.2023 15:49
С 1 января значительно возрастет стоимость получения водительского удостоверения: с 26 до 230 грн

С 1 января 2024 года в Украине значительно возрастет стоимость…

Последние новости

ТОП-8 арт-объектов в Днепре, которые помогут исполнить желание: собака, кресло, узел и сердце
ТОП-8 арт-объектов в Днепре, которые помогут исполнить желание: собака, кресло, узел и сердце

У каждого города есть  арт-объекты, которые, по местным  поверьям, помогают исполнить желание горожан. Днепр – не исключение. У нас есть скульптуры, помогающие решить сложную проблему, найти вторую половинку, обрести семью и просто исполняющие желание. По крайней мере о них так…

Сегодня 17:48
3
просмотров
На Днепропетровщине 123 га природоохранных земель незаконно отдали под сельхоз нужды
На Днепропетровщине 123 га природоохранных земель незаконно отдали под сельхоз нужды

В Днепропетровской области государству вернули 123 гектара земель природного заказника, незаконно отданных под огороды.

Сегодня 17:44
4
просмотров
Зеленский подписал закон о демобилизации срочников: что изменится
Зеленский подписал закон о демобилизации срочников: что изменится

Президент подписал закон о демобилизации срочников.

Сегодня 17:11
4
просмотров
Февраль в Днепре был на 7 градусов теплее нормы
Февраль в Днепре был на 7 градусов теплее нормы

Февраль оказался аномально теплым.

Сегодня 15:50
2
просмотров
В Днепре на Богдана Хмельницкого трамвай сошел с рельсов: электротранспорт задерживается
В Днепре на Богдана Хмельницкого трамвай сошел с рельсов: электротранспорт задерживается

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Сегодня 15:21
5
просмотров
Размером с пол воробья: в Днепре заметили самую маленькую птицу Украины, которую можно встретить только зимой (ФОТО)
Размером с пол воробья: в Днепре заметили самую маленькую птицу Украины, которую можно встретить только зимой (ФОТО)

В Днепре заметили самую маленькую птицу Украины.

Сегодня 15:02
3
просмотров
Военный доставал из огня: в Кривом Роге неизвестные подожгли собачьи домики
Военный доставал из огня: в Кривом Роге неизвестные подожгли собачьи домики

Из шести домиков удалось спасти только два.

Сегодня 14:27
5
просмотров
В Кривом Роге разоблачили юных последователей «Бэнкси», обрисовавших трамваи: какое наказание для них придумали
В Кривом Роге разоблачили юных последователей «Бэнкси», обрисовавших трамваи: какое наказание для них придумали

В Кривом Роге подростков, обрисовавших весь трамвай, заставили отмывать вагон вместе с родителями.

Сегодня 13:53
3
просмотров
Массированная атака ракетами и дронами на Днепр: в каком состоянии пострадавшие
Массированная атака ракетами и дронами на Днепр: в каком состоянии пострадавшие

Вчера поздно вечером россияне атаковали Днепропетровскую область дронами и ракетами.

Сегодня 13:18
12
просмотров
В Кривом Роге из-за отравления угарным газом погибли женщина и мужчина
В Кривом Роге из-за отравления угарным газом погибли женщина и мужчина

Трагедия произошла в эти выходные.

Сегодня 12:57
2
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх