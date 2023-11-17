В Україні 2024 року можуть зрости тарифи на електроенергію: наскільки

Про це в інтерв’ю “Економічній правді” розповів голова Комісії з регулювання ринку енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський.
За його словами, протягом опалювального сезону ціна на електроенергію для населення залишиться незмінною.
Моя особиста думка, що до успішного завершення осінньо-зимового сезону не може бути й мови про підвищення тарифів, — заявив він.
Втім, 2024 року підвищення тарифу все ж можливе.
Думаю, ми будемо пропонувати якісь рішення, але вони будуть проходити всю процедуру: від громадських обговорень, де ми будемо вислуховувати всі сторони, до ухвалення остаточного рішення. Якщо робити наступний крок, то він повинен бути виваженим, максимум 15%. Це ми виходимо десь до 3 гривень за кіловат-годину, — розповів Костянтин Ущаповський.
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