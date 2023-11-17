В Украине в 2024 году могут вырасти тарифы на электроэнергию: насколько

Сейчас украинцы платят за электроэнергию 2,64 грн за киловатт-час. Впрочем, в 2024 году после завершения отопительного сезона цена может вырасти на 15%.

Об этом в интервью «Экономической правде» рассказал председатель Комиссии по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский.

По его словам, в течение отопительного сезона цена на электроэнергию для населения останется неизменной.

Мое личное мнение, что до успешного завершения осенне-зимнего сезона не может быть и речи о повышении тарифов, — заявил он.

Впрочем, в 2024 году повышение тарифа все же возможно.

Думаю, мы будем предлагать какие-то решения, но они будут проходить всю процедуру: от общественных обсуждений, где мы будем выслушивать все стороны, до принятия окончательного решения. Если делать следующий шаг, то он должен быть взвешенным,максимум 15%. Это мы выходим где-то до 3 гривен за киловатт-час, – рассказал Константин Ущаповский.

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