Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Украине в 2024 году могут вырасти тарифы на электроэнергию: насколько

Сегодня 11:46
просмотров

Сейчас украинцы платят за электроэнергию 2,64 грн за киловатт-час. Впрочем, в 2024 году после завершения отопительного сезона цена может вырасти на 15%.

Новости Днепра про В Украине в 2024 году могут вырасти тарифы на электроэнергию: насколько

Об этом в интервью «Экономической правде» рассказал председатель Комиссии по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский.

По его словам, в течение отопительного сезона цена на электроэнергию для населения останется неизменной.

Мое личное мнение, что до успешного завершения осенне-зимнего сезона не может быть и речи о повышении тарифов, — заявил он.

Впрочем, в 2024 году повышение тарифа все же возможно.

Думаю, мы будем предлагать какие-то решения, но они будут проходить всю процедуру: от общественных обсуждений, где мы будем выслушивать все стороны, до принятия окончательного решения. Если делать следующий шаг, то он должен быть взвешенным,максимум 15%. Это мы выходим где-то до 3 гривен за киловатт-час, – рассказал Константин Ущаповский.

Читайте также:

Новости Днепра про В Украине в 2024 году могут вырасти тарифы на электроэнергию: насколькоУкраїнська Новости Днепра про В Украине в 2024 году могут вырасти тарифы на электроэнергию: насколькоРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепропетровской области после ремонта на СТО взорвался автомобиль: пострадал водитель
Новости Днепра
Сегодня 12:23
В Днепропетровской области после ремонта на СТО взорвался автомобиль: пострадал водитель

В Каменском произошел "хлопок" в отремонтированном автомобиле.

В Никополе из-за удара дроном погиб молодой волонтер
Новости Днепра
Сегодня 11:32
В Никополе из-за удара дроном погиб молодой волонтер

Стало известно, кем был мужчина, которого убил дрон в Никополе…

Первый снег: когда на Днепропетровщине заметет на 10-15 см
Новости Днепра
Сегодня 10:54
Первый снег: когда на Днепропетровщине заметет на 10-15 см

Зима уже близко – готовьте теплые вещи!

В Днепре снова угрожали взорвать все школы
Новости Днепра
Сегодня 09:25
В Днепре снова угрожали взорвать все школы

Это уже второй раз за эту неделю.

Последние новости

В Днепре появился колхоз
В Днепре появился колхоз

В Днепре возродили колхоз.

Сегодня 13:15
4
просмотров
Парк Глобы в Днепре более 50 лет назад: деревянный театр, «Самсон» и вышка для любителей экстрима (ФОТО)
Парк Глобы в Днепре более 50 лет назад: деревянный театр, «Самсон» и вышка для любителей экстрима (ФОТО)

В 1960-х годах Днепр переживал развитие и послевоенную реконструкцию. Обустраивались зеленые зоны, устанавливались новые аттракционы для горожан, появлялись театры.

Сегодня 13:06
4
просмотров
В Днепропетровской области после ремонта на СТО взорвался автомобиль: пострадал водитель
В Днепропетровской области после ремонта на СТО взорвался автомобиль: пострадал водитель

В Каменском произошел "хлопок" в отремонтированном автомобиле.

Сегодня 12:23
5
просмотров
В Никополе из-за удара дроном погиб молодой волонтер
В Никополе из-за удара дроном погиб молодой волонтер

Стало известно, кем был мужчина, которого убил дрон в Никополе 14 ноября.

Сегодня 11:32
3
просмотров
Первый снег: когда на Днепропетровщине заметет на 10-15 см
Первый снег: когда на Днепропетровщине заметет на 10-15 см

Зима уже близко – готовьте теплые вещи!

Сегодня 10:54
9
просмотров
Назвали даты зимних каникул в Днепре
Назвали даты зимних каникул в Днепре

Зимние каникулы в Днепре не за горами.

Сегодня 10:35
11
просмотров
В Днепре снова угрожали взорвать все школы
В Днепре снова угрожали взорвать все школы

Это уже второй раз за эту неделю.

Сегодня 09:25
6
просмотров
В Кривом Роге в кустах собака нашла человеческие останки: что говорят в полиции
В Кривом Роге в кустах собака нашла человеческие останки: что говорят в полиции

Все обстоятельства устанавливают.

Сегодня 08:34
6
просмотров
На Днепропетровщине сегодня прогремят мощные взрывы: тревоги не игнорируйте
На Днепропетровщине сегодня прогремят мощные взрывы: тревоги не игнорируйте

Без паники – взрывы производственные!

Сегодня 08:00
9
просмотров
В Кривом Роге вспыхнул масштабный пожар: огонь охватил 150 кв. м
В Кривом Роге вспыхнул масштабный пожар: огонь охватил 150 кв. м

К счастью, никто не пострадал.

Сегодня 06:50
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх