В Украине в 2024 году могут вырасти тарифы на электроэнергию: насколько

Об этом в интервью «Экономической правде» рассказал председатель Комиссии по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский.
По его словам, в течение отопительного сезона цена на электроэнергию для населения останется неизменной.
Мое личное мнение, что до успешного завершения осенне-зимнего сезона не может быть и речи о повышении тарифов, — заявил он.
Впрочем, в 2024 году повышение тарифа все же возможно.
Думаю, мы будем предлагать какие-то решения, но они будут проходить всю процедуру: от общественных обсуждений, где мы будем выслушивать все стороны, до принятия окончательного решения. Если делать следующий шаг, то он должен быть взвешенным,максимум 15%. Это мы выходим где-то до 3 гривен за киловатт-час, – рассказал Константин Ущаповский.
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