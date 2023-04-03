В ООН підтвердили загибель понад 500 дітей через вторгнення в Україну

В Україні через повномасштабне вторгнення російських окупантів загинула 501 дитина. Реальна кількість убитих може бути більшою.

Про це повідомляє виконавчий директор ЮНІСЕФ Кетрін Рассел у Twitter.

Вона наголосила, що такі дані підтверджені ООН та є попередніми.

“Реальна цифра, швидше за все, набагато вища, а тяжкість наслідків для постраждалих сімей просто неймовірна. Це ще одна трагічна віха для дітей та сімей України”, – зазначила Рассел.

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