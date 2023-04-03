В ООН подтвердили гибель более 500 детей из-за вторжения в Украину

«Реальная цифра, скорее всего, гораздо выше, а тяжесть последствий для пострадавших семей просто невообразима. Это еще одна трагическая веха для детей и семей Украины», — отметила Рассел.

Она подчеркнула, что такие данные подтверждены ООН и являются предварительными.

Об этом сообщает директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел в Twitter .

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