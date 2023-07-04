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В Офісі президента оцінили загрозу теракту на ЗАЕС як 50/50: подробиці

04.07.2023 19:03
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Росіяни готують теракт на Запорізькій АЕС.

Новости Днепра про В Офісі президента оцінили загрозу теракту на ЗАЕС як 50/50: подробиці

Про це повідомляли президент Володимир Зеленський та начальник ГУР Кирило Буданов.

Сьогодні різні російські Telegram-канали почали поширювати інформацію про те, що вночі ЗСУ нібито “планують атакувати ЗАЕС”. Можливо, у такий спосіб росіяни готують інформаційний простір , щоб потім в усьому звинуватити Україну.

Новости Днепра про В Офісі президента оцінили загрозу теракту на ЗАЕС як 50/50: подробиці

Зі свого боку радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк оцінює загрозу теракту на Запорізькій АЕС як 50/50.

Про це він повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

П’ятдесят вже на п’ятдесят. Чому? Тому що з одного боку вони розуміють: світ дивиться уважно. І вони розуміють наслідки юридичного характеру, зокрема для “Росатому” – вони будуть однозначно, якщо щось росія схоче зробити, – каже Подоляк.

Він пояснив, що рф використовує терористичні методи ведення війни, тому що протидіяти наступальним операціям не має сили. Таким чином кремль хоче запобігти програшу будь-яким шляхом. 

Нагадаємо, раніше ми писали, чи є в аптеках Дніпра Йодид калію та чи треба його приймати.

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Новости Днепра про В Офісі президента оцінили загрозу теракту на ЗАЕС як 50/50: подробиціУкраїнська Новости Днепра про В Офісі президента оцінили загрозу теракту на ЗАЕС як 50/50: подробиціРусский

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