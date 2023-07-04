В Офисе президента оценили угрозу теракта на ЗАЭС как 50/50: подробности

Об этом сообщали президент Владимир Зеленский и начальник ГУР Кирилл Буданов.
Сегодня разные российские Telegram-каналы начали распространять информацию о том, что ночью ВСУ якобы «планируют атаковать ЗАЭС». Возможно, таким образом россияне готовят информационное пространство, чтобы потом во всем обвинить Украину.
Со своей стороны, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк оценивает угрозу теракта на Запорожской АЭС как 50/50.
Об этом он сообщил в эфире общенационального телемарафона.
Пятьдесят уже на пятьдесят. Почему? Потому что с одной стороны они понимают: мир смотрит внимательно. И они понимают последствия юридического характера, в том числе для «Росатома» — они будут однозначно, если что-то россия захочет сделать, – говорит Подоляк.
Он объяснил, что рф использует террористические методы ведения войны, потому что противодействовать наступательным операциям не может. Таким образом кремль хочет предотвратить проигрыш любым путем.
Напомним, ранее мы писали, есть ли в аптеках Днепра Йодид калия и нужно ли его принимать.
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