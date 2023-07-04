Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Офисе президента оценили угрозу теракта на ЗАЭС как 50/50: подробности

04.07.2023 19:03
просмотров

Россияне готовят теракт на Запорожской АЭС.

Новости Днепра про В Офисе президента оценили угрозу теракта на ЗАЭС как 50/50: подробности

Об этом сообщали президент Владимир Зеленский и начальник ГУР Кирилл Буданов.

Сегодня разные российские Telegram-каналы начали распространять информацию о том, что ночью ВСУ якобы «планируют атаковать ЗАЭС». Возможно, таким образом россияне готовят информационное пространство, чтобы потом во всем обвинить Украину.

Новости Днепра про В Офисе президента оценили угрозу теракта на ЗАЭС как 50/50: подробности

Со своей стороны, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк оценивает угрозу теракта на Запорожской АЭС как 50/50.

Об этом он сообщил в эфире общенационального телемарафона.

Пятьдесят уже на пятьдесят. Почему? Потому что с одной стороны они понимают: мир смотрит внимательно. И они понимают последствия юридического характера, в том числе для «Росатома» — они будут однозначно, если что-то россия захочет сделать, – говорит Подоляк.

Он объяснил, что рф использует террористические методы ведения войны, потому что противодействовать наступательным операциям не может. Таким образом кремль хочет предотвратить проигрыш любым путем.

Напомним, ранее мы писали, есть ли в аптеках Днепра Йодид калия и нужно ли его принимать.

Читайте также:

Новости Днепра про В Офисе президента оценили угрозу теракта на ЗАЭС как 50/50: подробностиУкраїнська Новости Днепра про В Офисе президента оценили угрозу теракта на ЗАЭС как 50/50: подробностиРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Ракетный удар по дому во Львове: количество пострадавших возросло, в городе объявили двухдневный траур
Новости Украины
Сегодня 12:54
Ракетный удар по дому во Львове: количество пострадавших возросло, в городе объявили двухдневный траур

Ночью 6 июля российские оккупанты атаковали Львов крылатыми ракетами "Калибр".

Угроза теракта и катастрофы на Запорожской АЭС постепенно уменьшается, — ГУР
Новости Украины
Сегодня 11:04
Угроза теракта и катастрофы на Запорожской АЭС постепенно уменьшается, — ГУР

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что угроза теракта…

Пустые пляжи, вражеские вертолеты и закрытые базы: как выглядит оккупированная Кирилловка в разгар сезона
Новости Украины
Вчера 18:35
Пустые пляжи, вражеские вертолеты и закрытые базы: как выглядит оккупированная Кирилловка в разгар сезона

Поселок городского типа Кирилловка до полномасштабного вторжения россиян был одним…

Поезда, курсирующие через Днепр, будет сопровождать военизированная охрана: подробности
Новости Днепра
Вчера 17:39
Поезда, курсирующие через Днепр, будет сопровождать военизированная охрана: подробности

"Укрзалізниця" усиливает меры безопасности.

Последние новости

День Ивана Купала и его традиции: зачем нужно прыгать через костер и плести венки
День Ивана Купала и его традиции: зачем нужно прыгать через костер и плести венки

Праздник Ивана Купала отмечают в ночь с 6 на 7 июля. По преданиям в эту ночь зацветает цветок папоротника, то тот, кто его найдет – найдет и клад. Также ночью происходит большинство обрядов.

Сегодня 15:20
4
просмотров
В Днепре маршрутка №77 с пассажирами врезалась в столб: водителю стало плохо за рулем
В Днепре маршрутка №77 с пассажирами врезалась в столб: водителю стало плохо за рулем

Сегодня, 6 июля, в Днепре произошла авария на площади Десантников.

Сегодня 15:19
5
просмотров
Жители Никополя часами стоят в очереди за коричневой водой
Жители Никополя часами стоят в очереди за коричневой водой

Жители Никополя, где есть проблемы с водоснабжением, часами стоят в очереди за водой, но ее либо не хватает, либо она некачественная.

Сегодня 14:46
4
просмотров
Meta запустила Threads — конкурента Twitter: ранее из-за этого Маск и Цукерберг хотели устроить драку
Meta запустила Threads — конкурента Twitter: ранее из-за этого Маск и Цукерберг хотели устроить драку

Компания Meta официально запустила приложение Threads. Уже доступно в Украине.

Сегодня 14:05
4
просмотров
В Днепре судили водительницу троллейбуса, которая не закрыла дверь на остановке: из-за этого пассажирка смертельно травмировалась
В Днепре судили водительницу троллейбуса, которая не закрыла дверь на остановке: из-за этого пассажирка смертельно травмировалась

Через три года суд вынес приговор водительнице троллейбуса по вине которой смертельно травмировалась женщина.

Сегодня 13:27
3
просмотров
Ракетный удар по дому во Львове: количество пострадавших возросло, в городе объявили двухдневный траур
Ракетный удар по дому во Львове: количество пострадавших возросло, в городе объявили двухдневный траур

Ночью 6 июля российские оккупанты атаковали Львов крылатыми ракетами "Калибр".

Сегодня 12:54
8
просмотров
ТОП-10 фактов о детской железной дороге в Днепре: имела деревянные вагоны и была спроектирована детьми
ТОП-10 фактов о детской железной дороге в Днепре: имела деревянные вагоны и была спроектирована детьми

Сегодня исполняется 86 лет с дня открытия в Днепре детской железной дороги в парке Глобы или Малой Приднепровской железной дороги. Это не только необычный аттракцион в парке, но и своего рода кружок, знакомящий детей со специальностями, нужными для работы железной…

Сегодня 12:34
8
просмотров
Житель Днепра неоднократно насиловал 7-летнюю дочь сожительницы своего внука
Житель Днепра неоднократно насиловал 7-летнюю дочь сожительницы своего внука

Днепрянин изнасиловал двух маленьких девочек.

Сегодня 12:33
8
просмотров
В Днепре запланировали гулянье на Ивана Купала: куда можно пойти
В Днепре запланировали гулянье на Ивана Купала: куда можно пойти

В эти выходные в Днепре будут праздновать Ивана Купала.

Сегодня 11:48
7
просмотров
В Днепре на Молодогвардейской столкнулись Honda и Ford: пострадали мужчина и двое детей
В Днепре на Молодогвардейской столкнулись Honda и Ford: пострадали мужчина и двое детей

Пострадавших госпитализировали в больницы города.

Сегодня 11:20
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх