В одному з міст Дніпропетровщини сьогодні пролунає вибух: що сталося

Без паніки!

Сьогодні, 5 вересня, у Кривому Розі пролунає вибух.

Але підстав для паніки немає – він виробничий.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Так, о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№3» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони).

Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – зазначив Вілкул.

Але у жодному разі не ігноруйте тривоги!

Читайте також:

Українська Русский

Автор: