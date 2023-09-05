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В одному з міст Дніпропетровщини сьогодні пролунає вибух: що сталося

Сьогодні 08:30
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Без паніки!

Новости Днепра про В одному з міст Дніпропетровщини сьогодні пролунає вибух: що сталося

Сьогодні, 5 вересня, у Кривому Розі пролунає вибух.

Але підстав для паніки немає – він виробничий.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Так, о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№3» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони).

Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – зазначив Вілкул.

Але у жодному разі не ігноруйте тривоги!

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Новости Днепра про В одному з міст Дніпропетровщини сьогодні пролунає вибух: що сталосяУкраїнська Новости Днепра про В одному з міст Дніпропетровщини сьогодні пролунає вибух: що сталосяРусский

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