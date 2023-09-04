У центрі Дніпра сталася пожежа в ресторані “Реберня”

У понеділок, 4 вересня, у середмісті Дніпра загорівся ресторан.

Як повідомляють очевидці у соцмережах, горить ресторан на вулиці Андрія Фабра “Реберня”. Людей вивели на свіже повітря та викликали рятувальників, які вже гасять займання.

Судячи з фото, які публікують дніпряни, усередині ресторану багато диму.

Чекаємо офіційну інформацію від рятувальників.

Читайте також:

Українська

Автор: