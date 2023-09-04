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У центрі Дніпра сталася пожежа в ресторані “Реберня”

Сьогодні 20:35
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У понеділок, 4 вересня, у середмісті Дніпра загорівся ресторан.

Новости Днепра про У центрі Дніпра сталася пожежа в ресторані

Як повідомляють очевидці у соцмережах, горить ресторан на вулиці Андрія Фабра “Реберня”. Людей вивели на свіже повітря та викликали рятувальників, які вже гасять займання. 

Судячи з фото, які публікують дніпряни, усередині ресторану багато диму. 

Чекаємо офіційну інформацію від рятувальників. 

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