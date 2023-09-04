У Дніпрі на 5 та 6 вересня анонсували масштабне відключення світла: адрес стало більше

На вівторок, 5 серпня, уже анонсували відключення, але тепер адрес, де вимкнуть світло стало значно більше.

Як повідомили у Центральній енергетичній компанії, 5 вересня світло вимикатимуть сотням споживачів у Дніпрі та районі.

Електроенергії не буде близько 10 годин, стверджують в ЦЕК. Тож варто просто зараз зарядити потрібні гаджети.

Через ремонтні роботи не буде світла у Дніпрі з 8 до 18 години за адресами:

вул. Автозаводська: 1, 51, 51А, 53-61 (непарні), 88, 88А, 88Б, 90, 90А, 90Б, 90В, 90Г, 90Д, 92-102 (парні), 102А, 102Б, 104, 106, 112-124 (парні), 128-136 (парні);

вул. Зимова: 1-12, 12А, 13-18, 20;

вул. Крамського: 1, 3, 5-12, 12А, 12Б, 13-42, 43А, 44, 44А, 45-47, 51Б;

вул. Переможців: 8А, 31-39 (непарні), 40-47, 47А, 48-65, 65А, 66-73, 75, 77, 79-81, 84, 84Б, 86-110 (парні);

вул. Правди: 1, 2, 2А, 3, 4-20, 20А, 21-24, 24А, 25-38, 40, 42, 44-49, 49А, 50-53, 53А, 54-65, 65А, 66;

вул. Пржевальського: 2, 2А, 4, 6, 8;

вул. Сєдова: 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 7-16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 22;

пров. Громадський: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18А, 19-21, 23, 27, 28, 28А, 29-31, 34, 36-42 (парні);

пров. Зимовий: 1-6, 8;

пров. Ізюмський: 12, 14, 31-43 (непарні), 43А, 45, 46А, 47, 51, 51А, 55, 57, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63А, 65, 65А, 67, 67А, 69, 69А, 71, 71А, 73, 75, 75А, 77, 79, 79А, 81, 81А, 83, 83А, 85, 85А, 87, 87А, 89, 91, 93, 95, 109; пров. Ізюмський другий: 33;

пров. Крамського: 1, 4;

пров. Криворізький: 4;

проїзд Шаховий: 2-9, 11, 12, 12А, 14, 16-22, 22А, 22Б, 23-30, 30А, 31-33, 33Б, 35, 35А, 36, 37, 39;

просп. Слобожанський: 40.

Раніше ми уже повідомляли, де 5 вересня вимкнуть світло. Тоді адрес було значно менше.

Також з 10:00 до 16:00 вимкнуть світло в селищі Дніпровське:

вул. 36 Гвардійської Стрілецької Дивізії: 1-13, 15-17;

вул. Набережна: 1А, 3, 3А, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16;

вул. Олександра Островського;

вул. Садова: 1-7, 7А, 8, 9, 9А, 10-15, 15Г, 16-28 (парні);

вул. Спортивна: 1, 3, 5, 18;

вул. Центральна: 9;

вул. Шевченка: 10;

вул. Шкільна: 1, 4, 6;

пров. Садовий другий: 2, 4, 6;

пров. Садовий перший: 1, 3, 5;

пров. Спортивний: 1-3, 3А, 4, 5;

пров. Шкільний: 4, 4А, 6, 8.

Відразу анонсуємо відключення 6 вересня: з 08:00 до 18:00 вул. Академіка Янгеля: 5, 7-9, 11, 13;

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