В одному з міст Дніпропетровщини сьогодні буде гучно увесь день: що сталося

Без паніки!

Сьогодні, 26 жовтня, у Кривому Розі буде гучно увесь день.

Так, з 9:00 до 16:00 на промислово-виробничому підприємстві будуть проводитись планові випробувальні вибухові роботи (Тернівський район).

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Крім того, о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№3» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони).

Виробничий вибух контролюється, роботи виконуються відповідно до затверджених методик та інструкцій, причин для занепокоєння немає, – зазначив Вілкул.

Але, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги!

Читайте також:

Українська Русский

Автор: