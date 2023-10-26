В одному з міст Дніпропетровщини сьогодні буде гучно увесь день: що сталося

Сьогодні, 26 жовтня, у Кривому Розі буде гучно увесь день.
Так, з 9:00 до 16:00 на промислово-виробничому підприємстві будуть проводитись планові випробувальні вибухові роботи (Тернівський район).
Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.
Крім того, о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№3» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони).
Виробничий вибух контролюється, роботи виконуються відповідно до затверджених методик та інструкцій, причин для занепокоєння немає, – зазначив Вілкул.
Але, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги!
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