В одному із вишів Дніпра призначили нового ректора: що про нього відомо

Про це повідомили очільник облради Микола Лукашук.
Новим ректором університету став Олександр Моргунов. До цього очільником вишу протягом семи років був Андрій Фоменко.
Університет входить до ТОП-200 кращих закладів освіти Європи та України. Як зазначив Микола Лукашук, історія вишу починалась зі школи міліції. Наразі у ВНЗ працює 25 кафедр, більше ніж 325 науково-педагогічних працівників, 64% з них мають наукові ступені та вчені звання.
Тут готують стратегічний та оперативний резерв наших сил безпеки та оборони. І важливі не тільки професіоналізм та наукова база. Але й те, що саме у стінах Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, молодь мріє стати захисниками та захисницями України, – зазначив Микола Лукашук.
Олександр Моргунов працював у Харківському національному університеті внутрішніх справ. У 2014 році отримав вчене звання доцента кафедри спеціальної фізичної підготовки.
З 2015 року заслужений тренер України з кікбоксингу ВТКА.
Останнім часом працював першим проректором у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Має декілька відзнак від МВС.
Його науковий доробок складається зі 100 наукових праць, серед яких монографія, навчальні посібники та інші публікації. Основна галузь наукових досліджень: спеціальна фізична підготовка курсантів та фахівців сектору безпеки і оборони України.
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