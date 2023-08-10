В одному із вишів Дніпра призначили нового ректора: що про нього відомо

У Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ змінився ректор.

Про це повідомили очільник облради Микола Лукашук.

Новим ректором університету став Олександр Моргунов. До цього очільником вишу протягом семи років був Андрій Фоменко.

Університет входить до ТОП-200 кращих закладів освіти Європи та України. Як зазначив Микола Лукашук, історія вишу починалась зі школи міліції. Наразі у ВНЗ працює 25 кафедр, більше ніж 325 науково-педагогічних працівників, 64% з них мають наукові ступені та вчені звання.

Тут готують стратегічний та оперативний резерв наших сил безпеки та оборони. І важливі не тільки професіоналізм та наукова база. Але й те, що саме у стінах Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, молодь мріє стати захисниками та захисницями України, – зазначив Микола Лукашук.

Що відомо про нового ректора?

Олександр Моргунов працював у Харківському національному університеті внутрішніх справ. У 2014 році отримав вчене звання доцента кафедри спеціальної фізичної підготовки.

З 2015 року заслужений тренер України з кікбоксингу ВТКА.

Останнім часом працював першим проректором у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Має декілька відзнак від МВС.

Його науковий доробок складається зі 100 наукових праць, серед яких монографія, навчальні посібники та інші публікації. Основна галузь наукових досліджень: спеціальна фізична підготовка курсантів та фахівців сектору безпеки і оборони України.

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