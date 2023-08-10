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В одном из вузов Днепра назначили нового ректора: что о нем известно

Сегодня 13:16
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В Днепропетровском государственном университете внутренних дел сменился ректор.

Новости Днепра про В одном из вузов Днепра назначили нового ректора: что о нем известно

Об этом сообщили глава облсовета Николай Лукашук.

Новым ректором университета стал Александр Моргунов. До этого главой вуза в течение семи лет был Андрей Фоменко.

Университет входит в ТОП-200 лучших учебных заведений Европы и Украины. Как отметил Николай Лукашук, история вуза начиналась со школы милиции. Сейчас в вузе работает 25 кафедр, более 325 научно-педагогических работников, 64% из них имеют научные степени и ученые звания.

Здесь готовится стратегический и оперативный резерв наших сил безопасности и обороны. И важны не только профессионализм и научная база. Но и то, что именно в стенах Днепропетровского государственного университета внутренних дел молодежь мечтает стать защитниками и защитницами Украины, — отметил Николай Лукашук.

Что известно о новом ректоре?

Александр Моргунов работал в Харьковском национальном университете внутренних дел. В 2014 году получил учёное звание доцента кафедры специальной физической подготовки.

С 2015 года заслуженный тренер Украины по кикбоксингу ВТКА.

В последнее время работал первым проректором Харьковского национального университета внутренних дел. Имеет несколько наград от МВД.

Его научное наследие состоит из 100 научных работ, среди которых монография, учебные пособия и другие публикации. Основная область научных исследований: специальная физическая подготовка курсантов и специалистов сектора безопасности и обороны Украины.

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