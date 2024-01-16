В Кривому Розі дівчинка попросила, щоб її забрали від тітки-опікунки

Дівчинка-сирота з Кривого Рогу попросила соцпрацівників забрати її від опікунки, пише видання “Кримінал”.
У Центрально-Міському районі Кривого Рогу дівчинка-сирота 12-років звернулася за допомогою до соцпрацівників. Дитина попросила забрати її з родини тітки, у якої вона жила після втрати батьків.
Неповнолітня дитина, яка осиротіла і жила під опікою тітки. Перебуваючи під піклуванням тітки, у дитини виник з нею конфлікт, який і привів неповнолітню до соцпрацівників.
Фахівці вивчили ситуацію, яка склалася в родині, де жила дитина. На жаль, недбале ставлення тітки до своїх обов’язків призвело до того, що дитину влаштували до закладу професійно-технічної освіти. Тепер дитина буде знаходитися на повному державному забезпеченні.
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