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В Кривому Розі дівчинка попросила, щоб її забрали від тітки-опікунки

Сьогодні 19:30
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Дівчинка не хотіла жити зі своєю тіткою.
Новости Днепра про В Кривому Розі дівчинка попросила, щоб її забрали від тітки-опікунки

фото умовне

Дівчинка-сирота з Кривого Рогу попросила соцпрацівників забрати її від опікунки, пише видання “Кримінал”.

У Центрально-Міському районі Кривого Рогу дівчинка-сирота 12-років звернулася за допомогою до соцпрацівників. Дитина попросила забрати її з родини тітки, у якої вона жила після втрати батьків.

Неповнолітня дитина, яка осиротіла і жила під опікою тітки. Перебуваючи під піклуванням тітки, у дитини виник з нею конфлікт, який і привів неповнолітню до соцпрацівників.

Фахівці вивчили ситуацію, яка склалася в родині, де жила дитина. На жаль, недбале ставлення тітки до своїх обов’язків призвело до того, що дитину влаштували до закладу професійно-технічної освіти. Тепер дитина буде знаходитися на повному державному забезпеченні.

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Новости Днепра про В Кривому Розі дівчинка попросила, щоб її забрали від тітки-опікункиУкраїнська

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