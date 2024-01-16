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В Кривом Роге девочка попросила, чтобы ее забрали от тети-опекунки

Сегодня 19:30
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Девочка не хотела жить со своей тетей.
Новости Днепра про В Кривом Роге девочка попросила, чтобы ее забрали от тети-опекунки

фото умовне

Девочка-сирота из Кривого Рога попросила соцработников забрать ее от опекунки, пишет издание «Криминал».

В Центрально-Городском районе Кривого Рога девочка-сирота 12 лет обратилась за помощью к соцработникам. Ребенок попросил забрать его из семьи тети, у которой он жил после потери родителей.

Несовершеннолетний ребенок, осиротевший и живший на попечении тети. Находясь под попечительством тети, у ребенка возник с ней конфликт, который и привел несовершеннолетнюю к соцработникам.

Специалисты изучили ситуацию, сложившуюся в семье, где жил ребенок. К сожалению, небрежное отношение тетки к своим обязанностям привело к тому, что ребенка устроили в заведение профессионально-технического образования. Теперь ребенок будет находиться в полном государственном обеспечении.

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