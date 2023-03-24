В Дніпрі та по свій Україні штрафують продавців черемші: причини

Продавцям черемші загрожує штраф від 1700 до 3650 грн незалежно від того, чи продають вони лісову зелень, чи вирощену на власних грядках.

Про це розповів начальник відділу державного екологічного нагляду (контролю) природно-заповідного фонду лісів та рослинного світу Держекоінспекції у Львівській області Богдан Катюбін.

На ринках уже почала з’являтись черемша, або левурда, як її називають на Бойківщині. Та виявляється, зривати і продавати цю популярну весну рослину заборонено, оскільки в Україні вона внесена до Червоної книги.

“Оскільки черемша – рослина червонокнижна, то за її продаж загрожує штраф від 1700 до 3650 грн. Якщо людину затримали в лісі, коли вона зривала черемшу, тоді штраф від 510 до 850 грн, але додатково 62 грн за кожну цибулину за відшкодування збитків, – каже Богдан Катюбін. – Аби зберегти цю рослину проводять спеціальні рейди працівники поліції, ми як екоінспекція та управління лісового господарства. От зараз черемша уже почала з’являтись, то плануємо такі рейди найближчим часом”.

Чимало людей на ринках продають не лісову, а домашню черемшу. Вона, як правило, світлішого кольору і має не такий насичений часниковий запах. Однак, виявляється, і таку рослину не можна продавати.

“Люди почали вирощувати на городах, так само як підсніжники і шафран. Але у законі немає винятків: де б ти її не виростив, продавати не можна. Росте на городі – нехай росте, а зривати і продавати не можна. Штраф буде такий самий, як за лісову”, – каже Богдан Катюбін.

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