В Днепре и по своей Украине штрафуют продавцов черемши: причины

Об этом рассказал начальник отдела государственного экологического надзора (контроля) природно-заповедного фонда лесов и растительного мира Госэкоинспекции во Львовской области Богдан Катюбин.
На рынках уже начала появляться черемша или левурда, как ее называют на Бойковщине. Но оказывается, срывать и продавать это популярное весной растение запрещено, поскольку в Украине оно внесено в Красную книгу.
«Поскольку черемша — растение краснокнижное, то за его продажу грозит штраф от 1700 до 3650 грн. говорит Богдан Катюбин. – Чтобы сохранить это растение проводят специальные рейды сотрудники полиции, мы как экоинспекция и управление лесного хозяйства. Вот сейчас черемша уже начала появляться, то планируем такие рейды в ближайшее время».
Многие на рынках продают не лесную, а домашнюю черемшу. Она, как правило, более светлого цвета и имеет не такой насыщенный чесночный запах. Однако оказывается, и такое растение нельзя продавать.
«Люди почали вирощувати на городах, так само як підсніжники і шафран. Але у законі немає винятків: де б ти її не виростив, продавати не можна. Росте на городі – нехай росте, а зривати і продавати не можна. Штраф буде такий самий, як за лісову», – каже Богдан Катюбін.
Читайте также:
Автор:
Ровенские патрульные решили увековечить память расстрелянного россиянами после слов
Старинные дома в Днепре за всю свою «жизнь» сменили сотни…
Очень красиво!
В Днепре задержан мужчина, грабивший ювелирные магазины.
Ровенские патрульные решили увековечить память расстрелянного россиянами после слов
К сожалению, пожары в экосистемах в последнее время случаются очень часто.
Старинные дома в Днепре за всю свою «жизнь» сменили сотни хозяев и организаций, располагавшихся в них. Каждый их кирпичик хранит многолетнюю историю города. Проходя мимо мы много не замечаем и порой даже не догадываемся, сколько событий происходили в этих зданиях.
Очень красиво!
В Днепре задержан мужчина, грабивший ювелирные магазины.
Оккупационные власти россии начали эвакуацию из временно захваченного Крыма.
Злоумышленника нашли.
Украинцы временно не смогут воспользоваться сервисом єМалятко.
В Днепре задержали полицейских из Рубежного, требовавших взятки у наркозависимых.
Сегодня, 24 марта, жители Новокодакского района могли видеть густой дым.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!