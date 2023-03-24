В Днепре и по своей Украине штрафуют продавцов черемши: причины

Продавцам черемши грозит штраф от 1700 до 3650 грн независимо от того, продают ли они лесную зелень или выращенную на собственных грядках.

Об этом рассказал начальник отдела государственного экологического надзора (контроля) природно-заповедного фонда лесов и растительного мира Госэкоинспекции во Львовской области Богдан Катюбин.

На рынках уже начала появляться черемша или левурда, как ее называют на Бойковщине. Но оказывается, срывать и продавать это популярное весной растение запрещено, поскольку в Украине оно внесено в Красную книгу.

«Поскольку черемша — растение краснокнижное, то за его продажу грозит штраф от 1700 до 3650 грн. говорит Богдан Катюбин. – Чтобы сохранить это растение проводят специальные рейды сотрудники полиции, мы как экоинспекция и управление лесного хозяйства. Вот сейчас черемша уже начала появляться, то планируем такие рейды в ближайшее время».

Многие на рынках продают не лесную, а домашнюю черемшу. Она, как правило, более светлого цвета и имеет не такой насыщенный чесночный запах. Однако оказывается, и такое растение нельзя продавать.

«Люди почали вирощувати на городах, так само як підсніжники і шафран. Але у законі немає винятків: де б ти її не виростив, продавати не можна. Росте на городі – нехай росте, а зривати і продавати не можна. Штраф буде такий самий, як за лісову», – каже Богдан Катюбін.

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