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В Днепре и по своей Украине штрафуют продавцов черемши: причины

Сегодня 18:45
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Продавцам черемши грозит штраф от 1700 до 3650 грн независимо от того, продают ли они лесную зелень или выращенную на собственных грядках.

Новости Днепра про В Днепре и по своей Украине штрафуют продавцов черемши: причины

Об этом рассказал начальник отдела государственного экологического надзора (контроля) природно-заповедного фонда лесов и растительного мира Госэкоинспекции во Львовской области Богдан Катюбин.

На рынках уже начала появляться черемша или левурда, как ее называют на Бойковщине. Но оказывается, срывать и продавать это популярное весной растение запрещено, поскольку в Украине оно внесено в Красную книгу.

«Поскольку черемша — растение краснокнижное, то за его продажу грозит штраф от 1700 до 3650 грн. говорит Богдан Катюбин. – Чтобы сохранить это растение проводят специальные рейды сотрудники полиции, мы как экоинспекция и управление лесного хозяйства. Вот сейчас черемша уже начала появляться, то планируем такие рейды в ближайшее время».

Многие на рынках продают не лесную, а домашнюю черемшу. Она, как правило, более светлого цвета и имеет не такой насыщенный чесночный запах. Однако оказывается, и такое растение нельзя продавать.

«Люди почали вирощувати на городах, так само як підсніжники і шафран. Але у законі немає винятків: де б ти її не виростив, продавати не можна. Росте на городі – нехай росте, а зривати і продавати не можна. Штраф буде такий самий, як за лісову», – каже Богдан Катюбін.  

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