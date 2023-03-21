В Дніпрі повертають тепло та воду до будинків містян: ситуація на вечір 21 березня

Станом на 18:00 відновлена робота котельні на вулиці Пастера, яка опалює 2 будинки. Там бригада КП «Теплоенерго» проводила ремонтні роботи. Наразі всі роботи вже завершені, теплопостачання мешканцям відновлено.
Міська аварійна служба також вже ліквідувала порив у будинку № 3 по вул. В. Чапленка та у будинку № 71 на просп. Лесі Українки. Наразі вже відновлено подачу тепла у ці будинки.
Аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» працювали сьогодні по всьому місту та наразі вже завершили аварійні ремонти на наступних об’єктах:
Станом на 18:00 ЖЕК вже завершив проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах за адресою вул. Набережна Перемоги, 126. Водопостачання у будинках № 124, 124А, 126, 126А відновлено.
Станом на 18:00 відновлено роботу районної котельні на вул. Коробова. Вона тимчасово не працювала через відключення електроенергії приватними енергопостачальними компаніями. Відновлено теплопостачання в 47 будинках, які опалюються від цієї котельні.
У звичному режимі працюють всі об’єкти теплопостачання КП «Теплоенерго», КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс-Дніпро». Теплом забезпечені всі будинки, які обслуговують котельні цих КП. Також працюють всі підвищувальні насосні станції. Вони повністю забезпечують подачу води у будинки дніпрян.
У випадку виникнення будь-яких проблемних ситуацій на мережах водо- та теплопостачання, комунальники одразу їх ліквідують. Це питання міська влада тримає на контролі, аби дніпряни в повному обсязі були забезпечені і теплом, і водою.
Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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