Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • В Дніпрі повертають тепло та воду до будинків містян: ситуація на вечір 21 березня

В Дніпрі повертають тепло та воду до будинків містян: ситуація на вечір 21 березня

Сьогодні 18:45
просмотров

У Дніпрі комунальники працюють над відновленням водопостачання та опалення у будинках містян.

Новости Днепра про В Дніпрі повертають тепло та воду до будинків містян: ситуація на вечір 21 березня

Станом на 18:00 відновлена робота котельні на вулиці Пастера, яка опалює 2 будинки. Там бригада КП «Теплоенерго» проводила ремонтні роботи. Наразі всі роботи вже завершені, теплопостачання мешканцям відновлено.

Міська аварійна служба також вже ліквідувала порив у будинку № 3 по вул. В. Чапленка та у будинку № 71 на просп. Лесі Українки. Наразі вже відновлено подачу тепла у ці будинки.

Аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» працювали сьогодні по всьому місту та наразі вже завершили аварійні ремонти на наступних об’єктах:

  • у селищі Новоолександрівка по вулиці Центральна, 43. Відновлено водопостачання за такими адресами: вул. Центральна, вул. Шевченка, вул. Українська, пров. Шкільний, пров. Тихий, пров. Мічуріна, пров. Кооперативний. 
  • на вул. Левка Лук’яненко, 33. Відновлено подачу води у будинки № 23-35 на вул. Лук’яненко та будинки № 6а-11а на вул. Паторжинського.
  • на вул. Космонавтів, 4. Відновлено водопостачання у мешканців цього будинку.
  • тупик Упорний, 22. Відновлено водопостачання у мешканців тупику Упорний. 
  • на вул. Лісопильна, 4Б. Відновлено подачу води у будинки № 4, 4А, 4Б, 8а по вул. Лісопильна та вул. Верстова.

Станом на 18:00 ЖЕК вже завершив проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах за адресою вул. Набережна Перемоги, 126. Водопостачання у будинках № 124, 124А, 126, 126А відновлено.

Станом на 18:00 відновлено роботу районної котельні на вул. Коробова. Вона тимчасово не працювала через відключення електроенергії приватними енергопостачальними компаніями. Відновлено теплопостачання в 47 будинках, які опалюються від цієї котельні.

У звичному режимі працюють всі об’єкти теплопостачання КП «Теплоенерго», КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс-Дніпро». Теплом забезпечені всі будинки, які обслуговують котельні цих КП. Також працюють всі підвищувальні насосні станції. Вони повністю забезпечують подачу води у будинки дніпрян.

У випадку виникнення будь-яких проблемних ситуацій на мережах водо- та теплопостачання, комунальники одразу їх ліквідують. Це питання міська влада тримає на контролі, аби дніпряни в повному обсязі були забезпечені і теплом, і водою.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:   

  • (056) 732-12-12   
  • (095) 732-12-12   
  • (096) 732-12-12   
  • (073) 732-12-12

Читайте також:

Новости Днепра про В Дніпрі повертають тепло та воду до будинків містян: ситуація на вечір 21 березняУкраїнська Новости Днепра про В Дніпрі повертають тепло та воду до будинків містян: ситуація на вечір 21 березняРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Як виглядала перша маршрутка у Дніпрі та чим займалась «біржа перевізників»
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:01
    Як виглядала перша маршрутка у Дніпрі та чим займалась «біржа перевізників»

    Жителям Дніпра важко уявити, як можна швидко пересуватися містом без…

    Плануйте маршрут: водіїв Дніпра попереджають про ускладення руху
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:03
    Плануйте маршрут: водіїв Дніпра попереджають про ускладення руху

    У Дніпрі попередили про ускладнення руху через ремонтні роботи.

    У Дніпрі невідомий біля під’їзду пограбував подружжя: коментар поліції
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:49
    У Дніпрі невідомий біля під’їзду пограбував подружжя: коментар поліції

    18 березня близько 22:00 біля під'їзду багатоповерхового будинку на вулиці…

    Як записатися до лікаря у Дніпрі: ТОП-4 портали з розкладом та повною інформацією про медиків
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:28
    Як записатися до лікаря у Дніпрі: ТОП-4 портали з розкладом та повною інформацією про медиків

    1 квітня в Україні відпускатимуть частину препаратів в аптеках лише…

    Наверх