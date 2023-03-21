В Днепре возвращают тепло и воду в дома горожан: ситуация на вечер 21 марта

По состоянию на 18:00 возобновлена работа котельной на улице Пастера, которая отапливает 2 дома. Там бригада КП «Теплоэнерго» проводила ремонтные работы. В настоящее время все работы уже завершены, теплоснабжение жителям возобновлено.
Городская аварийная служба также уже ликвидировала порыв в доме №3 по ул. В. Чапленко и в доме №71 на просп. Леси Украинки. В настоящее время уже возобновлена подача тепла в эти дома.
Аварийные бригады КП «Днепрводоканал» работали сегодня по всему городу и уже завершили аварийные ремонты на следующих объектах:
По состоянию на 18:00 ЖЭК уже завершил проведение работ на внутридомовых сетях по адресу ул. Набережная Победы, 126. Водоснабжение в домах №124, 124А, 126, 126А восстановлено.
По состоянию на 18:00 возобновлена работа районной котельной на ул. Коробова. Она временно не работала из-за отключения электроэнергии частными энергоснабжающими компаниями. Возобновлено теплоснабжение в 47 домах, которые отапливаются от этой котельной.
В обычном режиме работают все объекты теплоснабжения КП «Теплоэнерго», КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис-Днепр». Теплом снабжены все дома, обслуживающие котельные этих КП. Также работают все повышающие насосные станции. Они полностью обеспечивают подачу воды в дома днепрян.
В случае возникновения проблемных ситуаций на сетях водо- и теплоснабжения, коммунальщики сразу их ликвидируют. Этот вопрос городские власти держат на контроле, чтобы днепряне в полном объеме были обеспечены и теплом, и водой.
Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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